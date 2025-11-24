JAPANTEX 2025 INTERIOR TREND SHOWに初出展 - 京都発テキスタイルデザインの新たな挑戦

株式会社ALBA

「描く」行為の瞬間をリアルに体感

実演の様子

2025年11月19日から21日にかけて東京ビッグサイト南展示棟で開催された「JAPANTEX 2025 INTERIOR TREND SHOW」は、日本最大級のインテリア国際見本市として知られ、国内外から39,165人ものデザイナーやクリエイター、業界関係者が訪れました（2024年実績・同時開催展合計）。1982年の初開催以来40年以上の歴史を誇り、最新のインテリアデザインと技術、そして将来を担う若手クリエイターの交流の場として高い注目を集めています。

この度、京都を拠点に独自のオリジナルプリントテキスタイルデザインを展開する株式会社ALBAテキスタイルデザイン事務所が初出展。ALBAはこれまで培った精緻で高度なデザイン技術と伝統工芸の精神を融合させ、来場者の目の前で筆を動かしてテキスタイルデザインを生み出すライブペイントパフォーマンスを軸に、新しい形の展示を実施しました。来場者は「描く」行為の瞬間をリアルに体感し、国内外から高い関心を集めました。

京都のテキスタイル産業への誇りと復興の軌跡

ALBAのJAPANTEX出展は、かつて輝きを放った京都のテキスタイルデザイン産業の復興を目指し、テキスタイルデザイナー「図案家」という職業の再認知を社会に問いかける挑戦でもあります。京都は日本の伝統工芸と製造の要所として、世界に誇る織物とデザインの歴史を築いてきましたが、近年のグローバル化と産業の変化による停滞を迎えました。

今回の展示会では、多様な背景を持つ国内外のデザイナー、企画担当者、クリエイター、バイヤーが集う中で、最新のインテリア資材やファブリック技術に触れる機会が提供されました。ALBAはこうした交流のなかで、「京都テキスタイルデザインの復活と進化」という新たなビジョンを共有し、伝統に新しい命を吹き込み、次世代のデザインへとつなぐ未来志向の事業展開を目指しています。

来場者を魅了したライブペイントの実演

ALBAの展示ブースでは、単なる完成作品の展示だけにとどまらず、制作過程の「ライブペイント」を毎日披露しました。描画手法の繊細さと技術の息遣いを間近で感じられるこのパフォーマンスは多くの来場者の目を惹きつけ、特に海外のデザイナーやバイヤーからは「日本の手仕事の繊細さと美意識の高さを改めて実感できた」との声が相次ぎました。

このリアルタイム制作体験により、訪れた方々はテキスタイルがもつ文化的価値と職人技術の尊さ、その伝達の重要性を再認識。筆を動かす瞬間から生まれる生きた感覚が創り出す魅力で、ALBAは会場の注目を集めました。

JAPANTEXから得た大きな手応えと未来への展望

会場で制作した作品

39,165人もの来場者が訪れる大規模見本市での出展は、ALBAにとって単なる展示以上の意味を持ちました。多くの名刺交換や商談が行われ、新たなビジネスパートナーと将来の協業可能性を実感しています。

この成功経験を踏まえ、京都発の高品質テキスタイルデザインを地域にとどめるのではなく国内外へ発信する重要性を新たにしました。ALBAは今後も伝統美を現代の感性と技術で昇華し、世界市場での更なる挑戦と交流を積極的に展開してまいります。

執筆：代表取締役・テキスタイルデザイナー安田信之：株式会社ALBA・[ 著者情報 ]

JAPANTEX 2025 開催概要

名称：第44回 JAPANTEX 2025 インテリアトレンドショー

会期：2025年11月19日（水）～21日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南1-2ホール（JT-C08）

来場者数：39,165人（2024年実績・同時開催展合計）

出展者数：約190社（概算）

会場面積：約10,000平方メートル （2025年予定）

主催：一般社団法人日本インテリア協会、一般社団法人日本能率協会

会社概要

会社名：株式会社ALBAテキスタイルデザイン事務所

所在地：京都市西京区川島有栖川町96-2 サクラビル4F

設立：2004年4月（法人設立 2007年4月）

代表取締役：安田信之

事業内容：テキスタイル・プリントデザイン企画制作、アパレルブランド向け図案提供、デジタルデザイン開発

電話番号：075-393-3952

メールアドレス：alba@deluxe.ocn.ne.jp

公式サイト：https://alba2007.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社ALBA

代表取締役 / 広報担当：安田信之（ヤスダノブユキ）

電話番号：075-393-3952

携帯番号：090-9099-2658

メールアドレス：alba@deluxe.ocn.ne.jp

ALBAブースカウンター制作アイテム設営風景エントランス