ヨガジェネレーション、1,000人規模のオンラインヨガイベント「YOGABOND|ヨガボンド」開催決定

株式会社 オハナスマイル

60名以上の講師陣

創業19年目を迎えるヨガに特化したWebメディアやヨガインストラクター向けセミナーサイト「ヨガジェネレーション」を運営する株式会社オハナスマイル（本社：東京都目黒区祐天寺2-9-4 虎ノ門ビル2F 代表取締役：酒造博明）は、2026年2月1日（日）～2月28日（土）の1ヵ月間、オンラインヨガイベント「YOGABOND（ヨガボンド）」を開催することを発表しました。各講師陣によるオンラインクラスの他、ワークショップや特別対談企画など、ヨガクラスに留まらないスペシャルコンテンツをご用意しています。

業界最大級のオンラインヨガイベント

YOGABOND詳細ページはこちらから :https://yogabond.jp/

本イベントは、「心と体をつなぎ、人と人の“絆”を生み出す」をテーマに、ヨガ初心者から経験豊富なインストラクターまで幅広い層を対象としています。初開催となった2025年は1,000人以上が参加するイベントとなりました。

イベントの詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/3655/table/13_1_7ff16f66402ca1a57db394140c551a84.jpg?v=202511240128 ]

本イベントは、1ヵ月9,900円（税込）で期間中に開催されるイベント限定クラス及びイベント限定講座はすべて受けることが可能です。

新規の講師陣も！60名を超える豪華講師陣が登壇

※五十音順・敬称略

【ヨガ講師】

ケンハラクマ/サントーシマ香/中井まゆみ/マック久美子/柳生直子/山田いずみ/ヨーコ・フジワラ他

【医師/専門家】

有田秀穂/岩崎真宏/小野龍光/金岡恒治/高尾美穂他

などヨガジェネレーションと繋がりの深い、豪華な顔ぶれに加え、今年は新たに登壇して頂く講師陣も。また、ヨガを専門とする講師以外にも、医師、鍼灸師、理学療法士、税理士など国家資格保持者がクラスを担当します。

【早期お申込み特典】YOGABOND2025 人気講座の動画をプレゼント！

さらに今回は11月30日（日）までに、お申込みのお申込みの方限定で、YOGABOND2025で特に人気だったTOP5講座のアーカイブ動画 を【1ヵ月間視聴プレゼント】いたします。

昨年の人気TOP5講座はこちら- ヨーコ・フジワラ「美しすぎる太陽礼拝講座」- 佐藤ゴウ「“瞑想っていいなぁ”と感じるクラス」- ケン・ハラクマ「誰でもできる瞑想講座・満月スペシャル」- 本橋恵美「ヨガ・ピラティスの医科学的エビデンスを知る ～指導に自信を持つために～」- 岩崎真宏「栄養の専門家が語る“添加物”の秘密」

どの講座も、視聴者数・アンケート評価ともに高評価をいただいた名講座ばかりです。早割特典の動画視聴期間は【12月1日～2026年1月5日】まで。イベント開催までの期間も楽しめる内容となっています。

見逃し配信企画「再放送枠」スタート

YOGABONDでは“その瞬間に、みんなでつながる”というコンセプトのもと、これまであえてアーカイブ配信を行ってきませんでした。

しかし、もっと多くの方に学びやつながりを届けたいという想いから、来年は新たに 「再放送枠」 を設けます。

これは、ライブ当日の録画映像を 指定の時間にZOOM上で配信する というもの。講師とのリアルタイムの交流はありませんが、同じ時間に集うことで、視聴者同士が“つながる”体験を味わうことができます。

再放送は人気クラスを中心に実施予定。これまで以上に多くの人に楽しんで頂ける内容になっています。

参加定員

現時点では定員は設定されていません。

参加締切日

2026年2月28日（土）までにお申し込みください。

注意事項

- ご参加頂けるのは、YOGABOND｜ヨガボンドの対象クラスのみとなります。- アーカイブ配信はありません。- 申し込みは ご本人様のみ 有効です。- キャンセルは 1月29日(木)まで にご連絡ください。尚、1月18日以降はキャンセル料が発生します。

ヨガを通して、たくさんの人と繋がり、新しい自分を発見する1ヶ月にしませんか？ 皆様のご参加をお待ちしております。

イベント主催ヨガジェネレーションとは

創業19年目を迎えるヨガジェネレーションは、ヨガの初心者から指導者まで、幅広い層の人々をつなぐ日本最大級のヨガ情報メディアです。日々、動画を含む、多彩なコンテンツをお届けしています。

メディア以外にも、ヨガ資格が取得できる講座やワークショップを主催しています。年間1000本以上のイベントや講座をオンライン・スタジオ（東京・大阪）で、開催しています。

「ヨガで人生が変わる瞬間を届けたい」――その想いを胸に、情報発信に止まらず、日本のヨガ業界の未来を想像し、構築し続けています。

会社概要

■ 株式会社オハナスマイル（http://www.ohanasmile.com/）

東京都目黒区祐天寺2-9-4 虎ノ門ビル2F

代表取締役 酒造博明