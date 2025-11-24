浦安D-RocksがJR京葉線をトレインジャック！2025-2026シーズン開幕に向け、想いを込めた「浦安D-Rocksトレイン」運行開始のお知らせ

株式会社NTT Sports X

いつも浦安D-Rocksにあたたかいご声援をいただき誠にありがとうございます。

このたび、浦安D-Rocksでは2025年11月24日(月祝)～12月7日(日)までの期間、2025-2026シーズン開幕に向けて、JR京葉線の1編成（全車両）を「浦安D-Rocks」一色に染めた特別列車『浦安D-Rocksトレイン』を運行いたします。

今回の『浦安D-Rocksトレイン』では、車内全体を浦安D-Rocksの想いで埋め尽くされた期間限定のスペシャルデザインにラッピング。

2025-2026シーズンのキービジュアルやプロモーションビデオ、12月13日(土)に開催される開幕戦のビジュアルや、開幕戦キービジュアルに登場する4選手（山中亮平選手、サム・ケレビ選手、オテレ・ブラック選手、武内慎選手）の単独広告など、浦安D-Rocksの熱い想いを込めた車内広告となっており、JR京葉線の乗車時間を心躍る特別な体験へと変えていきます。

全線開業35周年を迎えるJR京葉線とともに、これからも浦安D-Rocksは、ラグビーを通じて"一枚岩のチーム力"で、ファンの皆さまに感動と興奮を届けてまいります。

JR京葉線「浦安D-Rocksトレイン」の乗車をぜひお楽しみください。

「浦安D-Rocksトレイン」概要

対象

JR京葉線1編成（全車両）

期間

2025年11月24日(月祝)～2025年12月7日(日)

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

中づり（イメージ）ドア横（イメージ）窓上（イメージ）トレインチャンネル（一部イメージ）