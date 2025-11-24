【今年の笑顔、今年のうちに】年賀状にも嬉しい年末七五三撮影のお得な特典

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://palettebaby.hp.peraichi.com/location/

年末の七五三撮影は、混雑するピークシーズンを避け、ゆったりとした環境で撮影できるだけでなく、年賀状シーズンに間に合う最高の家族写真を残せる絶好の機会です 。ぱれっとは、この時期だからこそ叶う特別な体験を、親しみやすい特典とともにご提案します。

【対象種目】

七五三記念撮影

【対象店舗】

◆写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

◆写真工房ぱれっと札幌大通店

◆写真工房ぱれっと旭川店

◆写真工房ぱれっと帯広店

◆写真工房ぱれっと 函館北斗店

◆Palette+plus札幌西岡店

◆Palette+plus札幌西店

◆Palette+plus札幌東店

◆三景スタジオ旭川本店



【期間】

12月中の七五三記念撮影にて

冬ならではの可愛さを満喫！年末限定の特別特典

⚫︎冬小物無料レンタル：

ベレー帽、マフラー、手袋など、冬ならではの小物を撮影時やお宮参り時に無料でレンタルOK。トレンドのおしゃれで温かい七五三スタイルが楽しめます。

⚫︎年賀状に嬉しい！家族カット増量：

11月・12月限定で、通常より家族カットを増量します。いつもは10カット前後のところ、今なら最大20カットまで撮影。家族みんなで残す特別な一枚を、年賀状にも活用できます。

⚫︎年末福袋キャンペーン：

人気の「福袋プラン」をご注文いただいたお客様には、来年（2026年）の撮影に使えるスペシャルチケットをプレゼント！次の記念撮影もお得に計画できます。

⚫︎ぱれっとポン1回サービス：

撮影を頑張ったお子様へのお楽しみとして、何が出るかワクワクの「ぱれっとポン」を1回サービスします。

今回の特典に加え、オンライン相談を利用し事前にご入金いただくと、プラン料金からMAX10% OFFが適用されるなど、お得な特典を最大限に活用できます 。

人気のパネルスタンド「PASTA」をはじめとするトリプルプレゼントも魅力的です 。

ご予約方法

オンライン相談または店舗へのお電話にて、上記期間中のご予約と事前決済を完了された方が対象となります。

詳細を見る

ぱれっとは、単なる「記録」ではなく、お子様の「今」の時間をギュッと包み込み、将来見返したときに「愛されてたなぁ」と感じられる「心の記録」を残すことを大切にしています 。この冬、最高の笑顔で一年を締めくくり、温かい思い出を日常に飾る体験をしませんか ？

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル 9F

TEL：011-522-6733

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９

TEL：011-807-4343

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、お子様のご記念撮影や成人卒業、フォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp