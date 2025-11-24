【今年の笑顔、今年のうちに】年賀状にも嬉しい年末七五三撮影のお得な特典
詳細を見る :
https://palettebaby.hp.peraichi.com/location/
年末の七五三撮影は、混雑するピークシーズンを避け、ゆったりとした環境で撮影できるだけでなく、年賀状シーズンに間に合う最高の家族写真を残せる絶好の機会です 。ぱれっとは、この時期だからこそ叶う特別な体験を、親しみやすい特典とともにご提案します。
【対象種目】
七五三記念撮影
【対象店舗】
◆写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
◆写真工房ぱれっと札幌大通店
◆写真工房ぱれっと旭川店
◆写真工房ぱれっと帯広店
◆写真工房ぱれっと 函館北斗店
◆Palette+plus札幌西岡店
◆Palette+plus札幌西店
◆Palette+plus札幌東店
◆三景スタジオ旭川本店
【期間】
12月中の七五三記念撮影にて
冬ならではの可愛さを満喫！年末限定の特別特典
⚫︎冬小物無料レンタル：
ベレー帽、マフラー、手袋など、冬ならではの小物を撮影時やお宮参り時に無料でレンタルOK。トレンドのおしゃれで温かい七五三スタイルが楽しめます。
⚫︎年賀状に嬉しい！家族カット増量：
11月・12月限定で、通常より家族カットを増量します。いつもは10カット前後のところ、今なら最大20カットまで撮影。家族みんなで残す特別な一枚を、年賀状にも活用できます。
⚫︎年末福袋キャンペーン：
人気の「福袋プラン」をご注文いただいたお客様には、来年（2026年）の撮影に使えるスペシャルチケットをプレゼント！次の記念撮影もお得に計画できます。
⚫︎ぱれっとポン1回サービス：
撮影を頑張ったお子様へのお楽しみとして、何が出るかワクワクの「ぱれっとポン」を1回サービスします。
今回の特典に加え、オンライン相談を利用し事前にご入金いただくと、プラン料金からMAX10% OFFが適用されるなど、お得な特典を最大限に活用できます 。
人気のパネルスタンド「PASTA」をはじめとするトリプルプレゼントも魅力的です 。
ご予約方法
オンライン相談または店舗へのお電話にて、上記期間中のご予約と事前決済を完了された方が対象となります。
詳細を見る :
https://forms.booking-photo.net/studio-palette/?host=www.studio-palette.com&path=%2Fkids%2F&_ga=2.140998324.721292004.1763336280-1507162229.1742951146&_gl=1*v1px0e*_gcl_au*ODc1OTY1NDAuMTc1ODUwMDk1OA..*_ga*MTUwNzE2MjIyOS4xNzQyOTUxMTQ2*_ga_8K6CXFMWSY*czE3NjM0NDAyMDYkbzI5OSRnMSR0MTc2MzQ0ODg2MiRqNTgkbDAkaDA.*_ga_SPSQ5408JZ*czE3NjM0NDAyMDYkbzMwNiRnMSR0MTc2MzQ0ODg2MiRqNTgkbDAkaDE4OTcyNzY5ODM.
ぱれっとは、単なる「記録」ではなく、お子様の「今」の時間をギュッと包み込み、将来見返したときに「愛されてたなぁ」と感じられる「心の記録」を残すことを大切にしています 。この冬、最高の笑顔で一年を締めくくり、温かい思い出を日常に飾る体験をしませんか ？
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店
住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
TEL：011-207-4466
写真工房ぱれっと札幌大通店
住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル 9F
TEL：011-522-6733
写真工房ぱれっと旭川店
住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4
TEL：0166-73-8485
写真工房ぱれっと帯広店
住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15
TEL：0155-67-8008
Palette+plus札幌西岡店
住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９
TEL：011-807-4343
Palette+plus 札幌西店
住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17
TEL：011-213-8322
Palette+plus 札幌東店
住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3
TEL：011-788-8068
三景スタジオ旭川本店
住所：旭川市2条12丁目右3号
TEL：0166-25-0864
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、お子様のご記念撮影や成人卒業、フォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp