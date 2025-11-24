最も伝統ある一門 出羽海一門連合稽古に密着！「相撲の原点は稽古にあり～大相撲 出羽海一門連合稽古～」をCS放送日テレジータスで1月7日(水)よる9時より放送！横綱 豊昇龍・平戸海・宇良ほか参加予定！

株式会社ＣＳ日本(C)日刊スポーツ／アフロ

東の横綱・大の里、西の横綱・豊昇龍。

二人の横綱が牽引し、ますます盛り上がりを見せる大相撲。

今回は、最も伝統ある「出羽海一門」の連合稽古に密着。1月場所を目前に控えた、緊張感あふれる稽古場の熱気を余すところなくお届けします。

今回も、秀ノ山部屋で女将体験をした須永心海（僕が見たかった青空）が登場。

横綱・豊昇龍をはじめ、多くの関取が参加予定。本番さながらの力強い取り組みから、稽古ならではの素顔まで、見どころ満載です。

＜参加予定＞

豊昇龍（立浪部屋）、平戸海（境川部屋）、宇良（木瀬部屋）、美ノ海（木瀬部屋）、金峰山（木瀬部屋）、狼雅（二子山部屋）、豪ノ山（武隈部屋）、御嶽海（出羽海部屋）、佐田の海（境川部屋）、明生（立浪部屋）他

(C)️LM／AMC＜須永心海さんコメント＞

僕が見たかった青空の須永心海です！

今回、２回目の収録に参加させて頂きます！

1月11日から始まる初場所へ繋がる大切な日々になってくると思うので、力士の皆さんの情熱を近くで感じられる喜びを噛み締めながら収録に参加したいと思います！

注目している力士は、ピンクの廻しが印象的な

宇良関です！アクロバティックな取組に注目したいなと思っています！

よろしくお願いします！

＜放送日程＞

相撲の原点は稽古にあり

～大相撲 出羽海一門連合稽古～

2026年1月7日(水) 21：00～22：00 初回放送/配信

2026年1月8日(木) 21：00～22：00 再放送/配信 ほか

※放送日時変更の可能性あり

こちらの番組はスマートフォンなどで見られる動画配信*でご視聴可能！

＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

