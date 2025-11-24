岩橋玄樹、元恋人再会で“筋肉アピール”！？スタジオ驚きの声！サウナで急接近する2人を元カレが目撃！禁断の“公認”浮気生活にスタジオ衝撃｜『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』第3話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月23日（日・祝）夜9時より、悩めるカップルたちが禁断の‟公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第3話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『隣の恋は青く見える』とは

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショーです。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下します。新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』のスタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルが務めます。

■サウナで急接近する2人を元カレが目撃！禁断の“公認”浮気生活にスタジオ衝撃

11月23日（日・祝）放送の第3話では、ユマが共同生活を送る“House”のサウナにケントを誘い、今の気持ちを確かめます。ユマが「みんなとデート行きたいと思う？」と聞くと、ケントは「別に思わない。結局いろんな人とデートしても無理だし、そんな時間ないし」と即答。さらにユマが「元カノと戻りたい感じ？」と尋ねると、ケントは「2年ぐらい付き合ってたから（別の人に）揺らぎにくいのはある。けど今まで誰かと付き合っている間は他の子と接しないから、今回いろんな子と話してちょっと揺らぎやすくはなっている」と心境を明かします。続いてユマが「今一番気になっている人は誰ですか？って聞かれたとき、ユマって言える？」と質問すると、ケントは「言える」と即答。これにはユマも「ガッツあるね。優柔不断でいろんな人にいく人はマジでナシだから」と嬉しそうに語ります。しかしこの2人の仲睦まじい姿を隣の家に住むユマの元恋人・アキヨシが目撃してしまい、スタジオからも「おお…アキヨシが見てるか…」と声が漏れました。

■女同士の元恋人巡る修羅場トークでスタジオ絶叫「絶対私に戻ってくる」

翌日の夜、ケントの元恋人・リオナは、アキヨシとデートへ。そのまま“隣の家”を訪れ、ケントと距離を縮めているユマらと初対面を果たします。その後、お互いの元恋人を意識するユマとリオナは、それぞれ2人で話すためベランダへ。リオナは開口一番、「ぶっかましていいですか？どう思ってるんですか？」とユマに直球質問。ユマは「もっと話したいなって思うのはケント」と素直な気持ちを告白します。一方リオナも、「アキヨシかケントでどっちかな？って思ってる」と揺れる心境を吐露。さらにリオナは「ケントは絶対私に戻ってくると思ってる」と宣言し、スタジオからも「すげー！」「強い女だ…」と驚きの声が上がりました。その後スタジオでも藤田が「『絶対私に戻ってくる』って言われたらウッてなっちゃう」「まだユマちゃんも『負けないわよ』までの好きじゃないじゃないですか。だからここで言われたら『めんどくさいかも…他も見ようかな』ってなっちゃうかも」とユマの心境を代弁しました。

■岩橋玄樹、元恋人再会で“筋肉アピール”！？スタジオ驚きの声

ビデオ限定トークでは、「別れた彼女と『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』のようなシチュエーションで再会したらどう振る舞う？」という話に。ゲストの岩橋は「僕だったら脱いで筋肉見せつけるかな」と回答。第1話のジャグジーパーティーで元恋人のいる別チームに対して、筋肉アピールをしたタカマサの行動を踏まえた発言に、スタジオからは「タカマサ方式！？」と驚きの声が上がりました。

ほかにも、複数の男性から思いを寄せられる“爆モテ”っぷりを発揮しているレイナがミチルと急接近！？それぞれのカップルの破局前の姿も明らかとなった『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』第3話はABEMAで無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』番組概要

＜無料見逃し配信＞

第1話URL：https://abema.go.link/3nTZH

第2話URL：https://abema.go.link/1yJEk

第3話URL：https://abema.go.link/4LYaL

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-1512

『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』特報映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p110

【スタジオ見届け人】

陣内智則、前田敦子、藤田ニコル

