“日本一ポップで可愛いteen”を発掘する国内最大級のコンテスト「Miss Pop Girl Season4」開催決定！アンバサダーには、seju所属“おひなさま”こと「長浜 広奈」が就任！

株式会社Themiss

株式会社Themiss（東京都港区、代表取締役：板谷 瞭太郎）は、13～19歳の女性を対象としたミスコンテスト「Miss Pop Girl Season4」を開催いたします。

今回4度目の開催となる「Miss Pop Girl Season4」の公式アンバサダーには、seju所属の“おひなさま”こと長浜 広奈さんが就任決定しました。

グランプリ受賞者は、公式アンバサダーである長浜 広奈さんと一緒に「Popteen」WEBマガジン掲載、大型ファッションショー出演、広告モデル掲載、芸能事務所・Popteenスタッフ面接 など様々な特典がご用意されており、Popteenの読者モデルになれるチャンスもございます。

※2025年11月現在

Season1の掲載ページ

https://popteen.co.jp/media/month_magazine/2024_9_hyoushi/misspopgirl_pr

Season2の掲載ページ

https://popteen.co.jp/media/69378

本コンテストは、夢を持つ若い女性の新たな挑戦を後押しし、その努力に最大限応えられる環境を整えていきたいという想いから開催しています。行動次第で誰もが大きな成功、成果を得ることができるこの時代に、受賞者ひとりひとりに寄り添い、それぞれの夢や希望を叶えるサポートをして参ります。

現在予選Aブロック出場者のエントリーを開始しております。公式LINEから応募可能です。

是非、皆さまのエントリーをお待ちしています！

※内容・特典は一部変更となる可能性がございます。ご了承ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/77_1_35f0806a6358763a2a47d1542315093e.jpg?v=202511241228 ]

■長浜 広奈さんプロフィール

2008年6月19日生まれ。東京都出身。seju所属。趣味は裁縫、メイク、ダンス。特技はマシュマロをたくさん口に入れること。恋愛リアリティショー番組『今日、好きになりました。』（ABEMA）に出演し、SNSでは“おひなさま”の愛称で親しまれる。大型ランウェイイベントにも多数出演。

■ご本人より応援コメント

こんにちは！長浜広奈です！今回、Miss Pop Girl Season4の公式アンバサダーを務めることになりました！どんな方がグランプリになるかいまからすっごく楽しみです！一緒に雑誌に載れるのを楽しみにしています！応援しています！

■長浜 広奈さんSNS

・Instagram：https://www.instagram.com/hinak.o0619

・X(旧Twitter)：https://x.com/hina_nagahama

・TikTok：https://www.tiktok.com/@hinako0619

■長浜 広奈さん所属事務所

公式サイト：https://seju.tokyo/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/77_2_4d9e5a83853560900b752d446917c85d.jpg?v=202511241228 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/77_3_294a3e0b587a6828afe2fff50457aea4.jpg?v=202511241228 ]

主催 ：Miss Pop Girl Season4実行委員会

企画制作・著作：株式会社Themiss

サポーター ：Popteen

実施期間 ：2025年11月～2026年7月 ※予定

------------------------------------

公式ＨＰ ：https://www.misspopgirl.com/

公式ＳＮＳ ：【X(旧Twitter)】@pop_girl35308