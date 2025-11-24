¥¥¹¥±¤¬¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿¥áÁÏÂ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¡£Â¿¶ÈÂÖ²£ÃÇ·¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÀ©ÅÙ¤ò2026Ç¯¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò²ÃÂ®¡Ú°¦É²¸©¡¦¾¾»³»Ô¡Û
¥¥¹¥±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Ï©µÁÂ§¡Ë¤Ï¡¢²¹Íá¡¦½ÉÇñ¡¦¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡¦°û¿©¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Â¿¶ÈÂÖ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃæ³Ë»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿¥áÁÏÂ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡× ¤ò»ÏÆ°¤·¡¢¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ ¡ÖÂ¿¶ÈÂÖ²£ÃÇ·¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÀ©ÅÙ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡× ¤ò2026Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥¹¥±³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¥ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡¡»Í¹ñºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¡¡Ø¥¥¹¥±BOX¡Ù
¥¥¹¥±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Ï©µÁÂ§¡Ë¤Ï¡¢»Í¹ñºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡ÖÍ·¤Ó¤ÈÌþ¤·¡×¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä»ö¶È¤Ï¡¢²¹Íá»ÜÀß¡Ê´î½õ¤ÎÅò¡Ë¡¢½ÉÇñ¡Ê´î½õ¤Î½É¡Ë¡¢¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡ÊKIT PLAY¡Ë¡¢
¥¨¥ó¥¿¥áÊ£¹ç»ÜÀß¡ÊKIT¡Ë¡¢Ëã¿ý¡ÊKIT JAO¡Ë¡¢´äÈ×Íá¡Ê´î½õ¤Î¾ø¡Ë¡¢¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢
ÃÏ°è³èÀ²½¤È¡ÈÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤¹¤ëÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¼çÂÎ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤È»ö¶È²½¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÊ£»¨²½¤È¡Ö²£ÃÇ·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ø¤ÎÉ¬Í×À
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´î¤Ó¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¡×MISSION¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢²¹Íá¡¦¥µ¥¦¥Ê¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢²ÈÂ²¸þ¤±ÂÎ¸³»ÜÀß¤Î³ÈÄ¥¡¢ÃÏ°è¿©Ê¸²½¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤ÏµÞÂ®¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢»ö¶ÈÆ±»Î¤¬Ï¢·È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥Õ¥§ー¥º¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÃ±¶ÈÂÖ¤Î±¿±Ä¡×¤«¤é¡ÖÊ£¿ô»ö¶È¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥Àß·×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬º£²ó¤Î Â¿¶ÈÂÖ²£ÃÇ·¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÀ©ÅÙ Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿·À©ÅÙ¡ÖÂ¿¶ÈÂÖ²£ÃÇ·¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï
ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢²¹Íá¡Ê´î½õ¤ÎÅò¡Ë¡¦´äÈ×Íá¡Ê´î½õ¤Î¾ø¡Ë¡¦½ÉÇñ¡Ê´î½õ¤Î½É¡Ë¡¦¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡ÊKIT PLAY¡Ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥áÊ£¹ç»ÜÀß¡ÊKIT¡Ë¡¦Ëã¿ý¡ÊKIT JAO¡Ë¡¦¤ª²Û»Ò¤ä¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¶ÈÂÖ¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤¿ ¡ÈÂÎ¸³¤ÎÅý¹ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡É ¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ©ÅÙ¤ÎÆÃÄ§¡Û
Â¿¶ÈÂÖ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö²£ÃÇ·¿°éÀ®¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡×¤ò¿·Àß
¸ÜµÒÆ³Àþ¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó´ÉÍý
¡ÊÎã¡§²¹Íá ¢ª ¿© ¢ª Í·¤Ó ¢ª ½ÉÇñ ¤Ê¤ÉÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò²£ÃÇÅª¤ËÀß·×¡Ë
¿·µ¬»ö¶È¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ø¤Î»²²è
´ë²è～¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿ÁÈ¿¥¡×¤ò¹½ÃÛ
ÃÏ°è´Ñ¸÷¡¦Ê¸²½»ñ¸»¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ë¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤
»ö¶È´Ö¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç²½¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Âè°ìÃÆ¡§¡Ö²£ÃÇ·¿¥êー¥Àー°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³«»Ï
À©ÅÙËÜ³ÊÆ³Æþ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï»î¸³±¿ÍÑ¤È¤·¤Æ
¡Ö²£ÃÇ·¿¥êー¥Àー°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡× ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢²¹Íá¡¦½ÉÇñ¡¦¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡¦°û¿©¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃÊ³¬Åª¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥¹¥±¤é¤·¤¤¡ÈÍ·¤ÓÈ¯¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¡É¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·À©ÅÙ»ÏÆ°¤ËÈ¼¤¤¡Ö²£ÃÇ·¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãーºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤â³«»Ï
À©ÅÙ»ÏÆ°¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Ì¤Íè¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¿ä¿Ê¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Êµá¿Í¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
¿·À©ÅÙ¤Î¿ä¿Ê¥á¥ó¥Ðー¤òÁªÈ´¤¹¤ë
»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Ë»²²è¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÁØ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë
ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á²ÁÃÍ¤ò¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¤òÁý¤ä¤¹
¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¼«ÂÎ¤¬¼çÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¥¥¹¥±¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¡È°ì½ï¤ËÁÏ¤ëÃç´Ö¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Áª¹Í¥Õ¥íー
±þÊç ¢ª ½ñÎàÁª¹Í ¢ª ÌÌÀÜ¡Ê2²ó¡Ë ¢ª ÆâÄê
¢¨´õË¾¼Ô¤Ï»öÁ°¤Î¿¦¾ì¸«³Ø¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é
https://jp.indeed.com/viewjob?jk=e0897bf6e6a3b600
¢£ 2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥¹¥±¤ÎÄ©Àï
¥¥¹¥±¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÍ·¤Ó¡¦²¹Íá¡¦²ÈÂ²ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢
2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È¡¦ÂÎ¸³³«È¯¡¦¿Íºà°éÀ®¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍõÈþ¥µ¥¦¥Ê¤ä¥µÈÓ¥·¥êー¥º¡¢°¦É²¤Î²»¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±ÂÎ¸³³È½¼¤Ê¤É¡¢
ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ú¤Â³¤¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡ÈÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¡É ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¥¹¥±³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§°¦É²¸©¾¾»³»ÔµÜÅÄÄ®4
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³Ï©µÁÂ§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²¹Íá¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦½ÉÇñ¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦ÉÔÆ°»º
MISSION¡§¡ÖÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´î¤Ó¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¡×
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://kisuke.com/