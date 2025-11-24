“Amazon ブラックフライデー”にTP-Link参加！100点以上が最大50％ OFF！

ティーピーリンクジャパン株式会社

世界170か国以上でネットワーク機器およびスマートホーム製品を展開するTP-Linkグループ（本社：米国カリフォルニア州アーバイン）の日本法人、ティーピーリンクジャパン株式会社（本社：東京都千代田区外神田）は、11月24日（月）より開催される“Amazon ブラックフライデー”に参加いたします。

【年に一度、8日間の“Amazon ブラックフライデー”】

■”ブラックフライデーセール”でTP-Link製品が最大50％ OFFに

2025年11月24日（月・振替）0時から12月1日（月）23時59分まで開催される ”Amazon ブラックフライデーセール”。

TP-Linkでは、最新のWi-Fi 7ルーターや話題のスマートホーム製品など、100点以上の人気アイテムが最大50% OFFに。このチャンスをお見逃しなく！

■注目セール製品

【無線LANルーター】

- BE3600 デュアルバンドWi-Fi 7ルーター「Archer BE220(https://amzn.to/4rp3b5o)」- BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22 2-pack(https://amzn.to/4i5sKE4)」- BE19000 トライバンドWi-Fi 7ゲーミングルーター「Archer GE800(https://amzn.to/4ie53JY)」

ルーターを買い替えるなら今がチャンス。最新規格のWi-Fi 7ルーターもセール対象となり、エントリーモデルの「Archer BE220」や広いお家におすすめのDecoシリーズ、最高峰のゲーミングルーター「Archer BE800」など、お買い得製品が目白押しです。

Amazonストアで製品をチェック :https://www.amazon.co.jp/stores/page/F25A8A6D-EC7E-4401-9735-7DC017321855?channel=241124prtimes

【Tapoスマートホーム・ネットワークカメラ製品】

- スマート調光LEDランプ「Tapo L510E(https://amzn.to/3X9RaTo)」- カメラ付きスマートミニドアホン「Tapo D205(https://amzn.to/3MbfbHf)」- 4Kソーラー給電セキュリティカメラキット「Tapo C460 KIT(https://amzn.to/3LXYeA5)」

Tapoは、家庭向けスマートホーム製品の分野で、手軽な操作と高いセキュリティを両立した製品を提供しています。一押しのスマート電球「Tapo L510E」は、スマートフォンから操作やスケジュール設定が可能。その他にも、ドアホンの「Tapo D205」やソーラー給電に対応した「Tapo C460 KIT」など、幅広い製品がセール対象品です。

Amazonストアで製品をチェック :https://www.amazon.co.jp/stores/page/E9EF33F8-7880-41F4-B418-A0771ED22E83?channel=251124prtimes1

その他にも、多数のTP-Link製品がセール対象となる予定です。詳細はAmazon ブラックフライデー特設ページにて順次公開いたします。ぜひチェックしてみてください。

Amazonストアで製品をチェック :https://www.amazon.co.jp/stores/page/8EEFAD81-8EFB-47E0-AC32-352136BCC4E1?channel=prtimes

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください。

【TP-Linkグループについて】

TP-Linkグループは、世界170か国以上で12億人以上のユーザーにネットワーク機器およびスマートホーム製品を提供するグローバルネットワーク機器プロバイダーです（IDC調べ、2024年第3四半期時点）。本社は米国カリフォルニア州アーバインにあり、世界42拠点に現地法人を展開しています。

【ティーピーリンクジャパン株式会社 概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/jp/