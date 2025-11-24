「タイパ至上主義(R)」がSPIEL Essen 2025で高い反響。初出展で各国パブリッシャーから注目を集める

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を手がける 『僕と私と株式会社』 は、デジタルネイティブ世代向けアナログゲームメーカー「TRYBE」と共同開発した「タイパ至上主義(R)︎」を、2025年10月にドイツで開催された世界最大級のボードゲームイベント「SPIEL Essen 2025（シュピール・エッセン）(https://www.spiel-essen.de/en/)」に出展いたしました。

初出展にもかかわらず、各国パブリッシャーから大きな注目

Source:SPIEL Essen official site

イベントには約22万人が来場し、当ブースは終始満席となるなど、多くの来場者から高い関心を集めました。

「クラシックゲームのハイスピード版」というシリーズコンセプトが評価され、アメリカ・韓国・スペイン・ハンガリー・イギリスをはじめとする10カ国以上のパブリッシャーがブースを訪問。各国での出版展開に向けた商談も行われました。

欧州プレイヤーからは「伝統ゲームの入門編として最適」「短時間で満足感が得られる」といった声が多く寄せられ、国内と同様に、“短時間で深い体験”を求めるニーズが海外でも見られることがうかがえました。

また会場では、出展時点で日本未発売の「タイパ至上主義(R)」シリーズ最新作、『タイパ至上主義 ポーカー』『タイパ至上主義 あの現象に名前を』『タイパ至上主義 判断「ひじ」か「ひざ」か』の3作品を世界初公開いたしました。

■ イベント概要

・イベント名：SPIEL Essen 2025

・会期：2025年10月23日（木）～10月26日（日）

・会場：ドイツ・エッセン市（Messe Essen：Messeplatz 1, 45131 Essen, Germany）

・ブース：ホール5・5A625 - TRYBE

・公式HP：https://www.spiel-essen.de/en/

「タイパ至上主義(R)シリーズ」とは？

「タイパ至上主義」は、長時間かかるゲームや複雑なルールの中にある“たのしみの本質”を、最短時間に凝縮した新感覚ゲームシリーズです。

現代のライフスタイルやテンポに合った、新たな楽しみ方を提案しています。SNSやメディアでも注目を集め、全国の小売店での取り扱いが急拡大中。ボードゲーム専門サイトや各小売ランキングでも上位を記録しています。

商品概要

タイパ至上主義麻雀

麻雀を「分かった気になれる」ゲーム。牌の数を136→36枚に大幅カット。難しいルールは一切なし！2人からでも遊べて、全員あがるまで続くので「ロン」や「リーチ」を何度も言えて初心者も経験者も一緒に楽しめます。

プレイ時間：約5分／プレイ人数：2人～4人

対象年齢：6歳以上／内容物：麻雀牌36枚

ECサイト：https://taipa-games.com/products/mahjong

タイパ至上主義花札

日本の伝統”花札”を「分かった気になれる」ゲーム。札の種類は半分。複雑なルールも、まるっとカット！言ってみたかった「こいこい！」を、何度も言える！駆け引きや小判を使った古典賭博体験が、5分でできます。

プレイ時間：約5分／対象年齢：6歳以上

プレイ人数：2人／内容物：花札48枚・小判札12枚

ECサイト：https://taipa-games.com/products/hanafuda

タイパ至上主義百人一首

日本の伝統” 百人一首”を「覚えた気になれる」ゲーム。歌の数は100→12に厳選。各歌は3枚入りでバンバン取れる。覚える時間は必要なし！

5分で競技かるた決勝戦のようなスピード感が味わえます。

プレイ時間：約5分／対象年齢：6歳以上

プレイ人数：2人～4人／内容物：札36枚

ECサイト：

https://taipa-games.com/products/hyakunin-isshu

株式会社TRYBEについて

株式会社TRYBEは、デジタルネイティブ世代向けのアナログゲームメーカーです。スマホやSNSが主流となった時代における若者のコミュニケーションに違和感を抱き創業しました。現代的な視点から、様々なアナログゲームブランドを展開しています。

■ 会社概要

代表取締役：山口 ヒナタ

所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29

事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売

HP：https://www.trybe.co.jp/

■ お問い合わせ窓口

公式X：@taipa_games

E-mail：h_yamaguchi@trybe.co.jp

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、 インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、韓国で話題の肌質管理をZ世代向けにアレンジしたスキンケアサロン「belle渋谷店」、名作ゲームをタイパ良く楽しめる令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義(TM)」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com