Comfee(コンフィー)新製品 業務用電子レンジ CF-EF251-SS、工事不要で即日稼働！

日本美的株式会社

世界の家電メーカー「Midea」の旗艦ブランド、「Comfee’(コンフィー)」--2019年の日本上陸以来、「いい暮らしを、もっと手軽に」の理念で、機能性と使いやすさを両立させる製品を届けてきました。今回、飲食業界の現場ニーズに応えるComfee‘業務用電子レンジが登場！繁忙な飲食店やコンビニエンスストアで「いつものメニューを温めるのに手順を忘れちゃう」「スタッフ交代で設定を教えなきゃいけない」「掃除に時間がかかる」といった悩みを、深く根ざした4大魅力で一気に軽減し、あなたの店の業務を全力でサポートします！

【一番の強み！メモリー機能で「いつもの設定」をワンタッチ】

朝のラッシュ時や夕食のピーク、何度も同じメニューを温める場合、設定を毎回調整するのは手間です。Comfee’ CF-EF251-SSの10パターンメモリー機能がこの悩みを一掃！よく使う惣菜、弁当、飲み物などの加熱時間や火力（850W～200W相当の5段階出力）を最大10種類まで事前に登録しておけば、後は対応する数字キーを押すだけで自動調理がスタート！さらに2倍・3倍分量加熱機能も搭載しているため、同じ食材を複数個同時に温める際も、分けて設定する手間が省けます。スタッフが経験に頼る必要がなく、誰が操作しても均一な品質を提供でき、新人トレーニング時間も大幅短縮できます！

メモリー機能

【直感的操作パネル、忙しい現場でもミスゼロ】

業務現場では「早さ」と「正確さ」が命です。Comfee’ CF-EF251-SSは操作の簡単さを極めています。大きく見やすいデジタル表示とシンプルな操作パネルで、高齢のスタッフでもすぐに使いこなせます。「時間調整」「火力選択」「メモリー呼出し」が一目了然のレイアウトで、慌しい時でも設定ミスを防ぎ食材の無駄を削減。また、消音設定も搭載しているため、夜間の調理や静寂を求める場所でも集中して作業でき、「自動オフ機能」で省エネも実現します。

直感的操作パネル

【掃除が超ラク！ステンレス内槽で汚れを簡単除去】

業務用レンジは毎日の使用により、内側が油汚れや食材のかすで汚れやすいのが難点です。しかしComfee’ CF-EF251-SSは、オールステンレスボディとフラット庫内を採用しているため、サビ知らずで汚れが付着しにくく、湿布で拭くだけでサッときれいになります。炉内の隅々まで届く設計で掃除の死角が少なく、衛生管理も楽々。衛生検査にも自信を持って対応でき、顧客に清潔な印象を与えることができます。毎日の掃除時間を削減し、その分を接客やメニュー開発に回せば、業務効率が段違いです！

簡単除去

【ハイレベル耐久性！長期間の連続使用にも耐える頑丈設計】

飲食店では1日100回以上の使用が当たり前です。Comfee’ CF-EF251-SSは、そんな過酷な環境に耐えられるように20万回開閉テストを突破した強化ヒンジのドアを採用！頻繁な開閉にもへこたれず長期間耐用します。また、23L大容量の深型フラット庫内（奥行33.8cm）が特徴で、大きなお皿や弁当箱、大型容器もラクラク収容。食材の出し入れがスムーズになり、作業時間を短縮できます。さらに背面にガードを設置し水濡れ故障を予防するなど、細部まで業務用のこだわりを込めています。2年間の保証期間も付いており、長期的な使用に安心です。

さあ、Comfee’ CF-EF251-SSであなたの現場を変えよう！単相100V対応で工事不要、一般コンセントで即日稼働！10パターンメモリーで設定ミスゼロ、23L大容量で多様な容器に対応、高耐久ドアとステンレス内槽で長期活用--これらの魅力が、あなたの店の業務効率を最大限に引き上げます。家庭で素早く料理を温めたい方にも最適で、家電と同じ100Vで手軽に使用可能です。今すぐ地域の代理店にお問い合わせするか、公式サイトで詳細を確認して、Comfee’の「現場に寄り添う」商品力を実感してください！飲食業界の未来を、Comfee’と共に創り上げましょう！

もしこのCOMFEE’業務用電子レンジ にご興味がありましたら、早速下のリンクをクリックしていただき、アマゾンジャパンで購入のほど宜しくお願い致します！

業務用 電子レンジ

コンフイー(COMFEE') 業務用 電子レンジ 単機能 23L フラットテーブル ヘルツフリー 単相100V 出力切替5段階 メモリー登録10パターン CF-EF251-SS

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDB8GQJB

販売価格（税込）：32,800円

セール期間：2025/11/19-2025/12/1

セール価格：27,880円

セール割引：15% OFF

割引金額：4,920円