10Æü»ýÂ³¤¹¤ë¡©¼¡À¤Âå¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKarisome¡Ù¤«¤éÅß¤Î¿·ºî¡ÈÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¡ÉÈ¯Çä
¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKarisome¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢minne¡¢Ì¾¸Å²°¡¦tamayuraÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¡¢¿·ºî¥·¥êー¥º¡ÈÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¡É¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É(https://karisome.shop/ )
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¡§â«
º£²ó¤Î¿·ºî¡ÖKarisome¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Y2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤À±¥â¥Áー¥Õ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¥¥é¥¥éµ±¤¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ¿¿ô¤½¤í¤¨¡¢¼ê¸µ¤ä¼ó¸µ¤Î¥ï¥ó¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
20¼ïÎà¤Î¿·ºî¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ Karisome¡Ê¥«¥ê¥½¥á¡Ë
¥é¥¤¥óÌ¾¡§ Karisome¥Æ¥£¥ó¥È¡Ê¥«¥ê¥½¥á¥Æ¥£¥ó¥È¡Ë
¼è°·Å¹ÊÞ¡§ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢minne¡¢tamayuraÅ¹Æ¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://karisome.shop/
¸ø¼°Instagram¡§ @karisome.tint
https://www.instagram.com/karisome.tint
Å½¤êÊý¤Ï´ÊÃ±4¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£
¼¡À¤Âå¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë ¡ÈKarisome¥Æ¥£¥ó¥È¡É ¤È¤Ï
¤ªÈ©¤òÀ÷¤á¤Æ¡¢Ìó10Æü´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë¤Ç¤¹¡£
Å½¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Î¢ÌÌ¥Õ¥£¥ë¥à¤òÇí¤¬¤·¿å¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¡£
½é¤á¤ÏÆ©ÌÀ¤Î¥¤¥ó¥¯¤¬Å¾¼Ì¤µ¤ì¡¢2～3Æü¤«¤±¤ÆÇ»¤¤º°¿§¤ËÈ¯¿§¤¹¤ëÆÃ¼ì»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï300¼ï°Ê¾å¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï»ØÀè¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥Ï¥¬¥¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢330±ß～2200±ß¤È¤¤¤¦»î¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ÇÅ¸³«¡£
Ç¯Âå¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢µ¤Ê¬¤ä¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Ç»º°¤ÎÈ¯¿§¤Ï¥Æ¥«¥ê¤â¤Ê¤¯¼«Á³¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥È¥¥ー¤Î¤è¤¦¡£
¡Ø¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¡¢¥¿¥È¥¥ー¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò¤ò¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÄ¯¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ù
¢£ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¡È¥¿¥È¥¥ー¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò»è
¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
Karisome¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¼«¸ÊÉ½¸½¡É¤ò³ð¤¨¤ë¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£ °ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥È¥¥ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò
¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤àÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
Karisome¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ÄÀ¤ä´¶À¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÁªÂò»è¡É¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºîÁ´ÂÎ¼Ì¿¿¥¤¥áー¥¸
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Þ¥æ¥é
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡ÅÄÌÀ»êËä
½êºßÃÏ¡§ ¢©460-0011
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü4-2-21-1002
ÀßÎ©¡§ 2025Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¸¥ã¥°¥¢¥¿¥È¥¥ー¡¦¥Ü¥Ç¥£ー¥¸¥å¥¨¥êー»Ü½Ñ¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä
¡¦¼«¼Ò¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKarisome¡Ù¡Øelmio¡Ù¡ØInk.Muse¡Ù¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¦EC¥·¥ç¥Ã¥×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
URL¡§ https://tamayura.nagoya/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Þ¥æ¥é
Ã´Åö¡§Ê¡ÅÄÌÀ»êËä
MAIL¡§tamayura.karisome@gmail.com