千鳥・大悟、スキャンダルのイメージ脱却を狙うも…ノブが即暴露「『個室探しとけ』って言っていた」　千鳥・ノブがまさかの引退宣言！？「“ハゲ”がダメになったら辞めます」『チャンスの時間』無料見逃し配信中

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#338を、11月23日（日）夜11時より無料放送いたしました。

見逃し配信URL : https://abema.go.link/8jh1F

■厳しいコンプラ時代に怯える芸人たちが「これって世間に言われる？」と徹底討論！

11月23日（日）放送の#338では、厳しいコンプラ時代に怯える芸人たちが、「この発言は世間から“言われる”か、“言われない”か」を討論する企画「『これって言われると思う？』討論会」を開催。進行役を大悟が務め、ピン芸人・岡野陽一、ヒコロヒー、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛、東京ホテイソンの芸人4組が集結。ノブと元SKE48メンバーでタレントの松井珠理奈も加わり、それぞれが持ち寄った「◯◯って言われると思う？」というテーで討論しました。

東京ホテイソン・ショーゴは「“奥さんが忍者の末裔”って話、言われると思う？」と、妻から結婚前日に「実は私忍者の末裔なの」と告げられたと明かします。「これはヒキあるなと思ったんですけど…」と続け、「忍者ってめちゃくちゃ人殺してる」「人殺しの旦那だって言われるんじゃないか」と不安を吐露。「離婚も考えてます」とまで語ったショーゴに、ノブと松井以外の芸人全員が「言われる言われる（コンプライアンス指摘される）」とジャッジしました。そこで岡野も「初めて言うんですけど、僕の家系は…」と自身の祖先を告白。コンプラ時代に怯えて今まで言えなかったという岡野の意外な事実に笑いが広がる中、ノブは「考えすぎや」とツッコミを入れました。

■千鳥・大悟、スキャンダルのイメージ脱却を狙うも…ノブが即暴露「『個室探しとけ』って言っていた」

また、ヒコロヒーは「“梅沢富美男”って言われると思う？」というテーマで、「『梅沢富美男さんやないですか』とか、『梅沢富美男さんみたいなツッコミすな』とか」と、例えとして大物芸能人の名前を出すことについて提起。「どのラインで（世間から）怒られるのか分からない」「『お前みたいなのがイジるな』とかがあるんじゃないか」と危惧したヒコロヒーに、芸人たちは「言われる」と判定しました。そこで「言われない」と主張したノブが「浮気ばっかりしてる人に『梅沢富美男か！』とか、後々ダメになってくる？」と困惑すると、「もう梅沢さんみたいな生き方する人いない」「昔で言う『勝新太郎さんか！』って言っても、今の若い子は知らない」と続けた大悟。これに対し、ノブは「（次は）大悟になってくるんじゃない？」と発言しますが、大悟はしれっと「もうしてないやん」と返答します。大悟のまさかの発言に芸人一同が「え…？」と固まる一方、ノブは「大博打打って出た」と呆れると、「今日もマネージャーに『韓国料理が美味い個室探しとけ』って言っていた」と暴露し、スタジオ爆笑となりました。

■千鳥・ノブがまさかの引退宣言！？「“ハゲ”がダメになったら辞めます」

そして、山添は「ハゲ」という言葉について「シシガシラの脇田さんが自分のハゲエピソードを地上波で喋ろうとした時、『薄毛に言い換えてください』と言われた」「事前チェックがもう動き出している」と危機感を募らせます。1人だけ「言われない」とジャッジしたノブは「俺もハゲてくるし、親父もハゲだったし、兄貴もハゲ」と語り、「最後までハゲって言います」「ダメですよってなったら辞めます」と宣言。そこで大悟が「『相席食堂』の編集上手いなと思う。とんでもないこと言うてる」と切り出すと、ノブは「全部大悟に言わされてんねん。インカム入ってるから、大悟から俺に」と言い訳します。大悟は「ほんまに引いてる時ある」と、『相席食堂』でのノブの“ハゲ発言”を振り返り、笑いを誘いました。

そのほか、「“犬”って言われると思う？」という岡野の絶妙な悩みや、自身のYouTubeチャンネルで謝罪動画を出す事態に発展した東京ホテイソンの失態など、笑いとヒヤヒヤが同居する悩ましい話題が連発しました。

■「ダメ男に引っかかりやすい」中川安奈、リンダカラー∞・りなぴっぴの占いに「心当たりしかない」

番組ではさらに、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人を占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」第2弾も放送。元NHKアナウンサーでフリーに転身した中川安奈が「りなぴっぴの館」を訪れ、「ダメ男に引っかかりやすい」と悩みを打ち明けました。「フタを開けてみたら彼女がいる人だったとか、何回ご飯行っても付き合うことにならないなと思ってたら、“今彼女とかそういう気分じゃない”って人だったり…」と明かした中川に、りなぴっぴは「今はちょっと気になる人とかいい感じの人はいない？」と質問。中川は「ご飯とかに行ったりはしている」「この人いい人だなみたいなのが見えてるわけではない」「特定ではなく、誘われたら行く」と赤裸々に語りました。

そして、「素敵な人が現れるのか知りたい」という中川を“タロット”で占ったりなぴっぴ。「う～んっていう感じ」「ちょっと終わりかもな～」と不穏な言葉を連発するも、徐々に的確なアドバイスを出しはじめて…。「心当たりしかない」「解決策も見ていただけるんですか？」と、すっかり心を許した中川に、りなぴっぴは「こんな感じの人！」とズバリ予言！？本放送は放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

#338放送日：11月23日（日）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

