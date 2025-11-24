新発売!!スッキリ収納上手に。【SAFFRON】LEDミラー付きコスメボックス HED-0932
株式会社イトウ
株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、【SAFFRON】LEDミラー付きコスメボックス HED-0932が発売されました。
ついつい増えちゃう化粧品。
これがあれば解決できるんです!!
大容量で見やすく迷子にならない。しかも、ミラーもついてるので超便利。
ミラーは、調色機能付きで取り外し可能な多機能性
商品詳細
本体サイズ：約幅260×高さ260×奥行125mm
本体重量：約1.14kg
パッケージサイズ：約幅175×高さ250×奥行130mm
■生産地：中国
■素材・成分：PU・PVC
ライトの色：昼白色・電球色・温白色
連続使用時間：約1～2時間(温白色＜昼白色＜電球 ライトの色によって使用時間が異なります)
バッテリー容量：1000mAh
充電時間：約2時間
付属品：仕切り×6、ブラシケース、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書
保証期間：6ヶ月
【弊社製品に関するお問合せ先】
■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。
株式会社ヒロ・コーポレーション
メールアドレス:info@cds-ito.co.jp