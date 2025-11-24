【岡山大学】岡山大学グリーンイノベーションセンターが「CLTを学びたい人のリカレント講座2025」を開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 11月 24日

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）異分野融合教育研究機構のグリーンイノベーションセンターは、2025年11月8日、一般社団法人日本CLT協会と共催で「CLTを学びたい人のリカレント講座2025」を開催しました。当日は、建築関係の実務者を中心に、建築を学んでいる大学生を含め45人が参加しました。



冒頭、京都大学生存圏研究所の五十田博教授から、CLTパネル工法の仕様規定に関する講義の後、近畿大学の福本晃治教授から、「CLTの新しい使い方」と題した講義の中で最近の中大規模CLT木造建築の紹介がありました。最後に、京都大学大学院の小見山陽介講師から、「国内外の動向」と題したCLTを活用した国内外の建築物に関する講義がありました。



参加者からは、「CLT工法の技術基準に関する最新の知識を得ることができた」、「CLTのさまざまな活用方法について学ぶことができた」といった意見が寄せられました。



グリーンイノベーションセンターでは、今後も同様の講習や講演会を定期的に開催する予定です。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

※CLT=Cross Laminated Timber（直交集成板）の略称

講演をする五十田教授

講演をする福本教授

講演をする小見山講師

◆参 考

・岡山大学グリーンイノベーションセンター

https://www.gic.okayama-u.ac.jp/

