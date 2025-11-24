手越祐也似のアパレル店員、マッチングアプリでの“無双っぷり”を大胆告白！「髪をピンクにしてから出直して！」手越のファンから言われた辛辣な一言を明かす｜『ななにー 地下ABEMA』#95

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月23日（日・祝）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#95を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

#95では、人気企画「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！第4弾」をお届けしました。今回も俳優・新垣結衣に似すぎと話題の女性や、俳優・ムロツヨシにそっくりな男性など、マスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。マスクの下の素顔に迫りました。

スタジオには、手越祐也似と話題のアパレル店員・中岡圭さんがマスク姿で登場。今年8月、ヘアスタイリング剤のモデル写真が手越祐也にそっくりだと話題となり、高校時代も「手越の弟なんじゃない？」と言われていたという中岡さん。さらに大阪・関西万博にて、200人の観客の前でNEWSの大人気曲『チャンカパーナ』を熱唱し、その様子をSNSに投稿したところ160万回再生を突破。「完全に手越くん」とコメントが殺到したといいます。

また、中岡さんは2年ほど前からマッチングアプリを利用しており、「一番多い時で1ヶ月に25人くらいの女性と会ってました」「友だちは100人にマッチ希望と送って10人返信があればいい方ですが、僕は8割くらい返信がある」と無双っぷりを披露。これにEXIT・兼近は「こういう奴がマッチングアプリで無双しているせいで、マジメにやってる人が損してるんです！」と言い、スタジオを盛り上げます。

しかし、良い経験ばかりではないようで、中岡さんは「ある女性から深夜2時くらいにどうしても会いたいと言われて、暇だったので車で向かったら、その人が手越さんのファンで…」「会った瞬間に『やっぱり似てない！もう帰って！髪をピンクにしてから出直して！』と怒られた」と苦笑します。

いよいよ草磲の「マスクオープン！」の掛け声で中岡さんがマスクを外すと、香取は「あんまり（手越本人と）会ったことがないから本人と会ってるみたい！」と絶賛。一方、EXIT・りんたろー。が「マッチングアプリでこの子が出てきたらどう？」と聞くと、みちょぱは「会ったらこのテンションでしょ？ちょっとしんどいかも…」と本音を漏らし、スタジオを笑わせました。

ほかにも、俳優・新垣結衣に似すぎと話題の美容インフルエンサー・芹咲りいなさんが登場し、その素顔をななにーメンバーが絶賛。ほかにも、松本潤似のシーシャバー店長が大ヒットドラマ『花より男子』の告白シーンを再現したり、ななにーメンバーのみちょぱにそっくりだというブランドディレクターが本人と対面。「そっくり！」とスタジオが大盛り上がりとなった『ななにー 地下ABEMA』#95は、現在「ABEMA」にて無料で見逃し配信中です。

次週11月30日（日）夜8時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#96は、『カップル大集合！私の彼がNo.1第5弾』と題し、同級生の母親と結婚したカップルや、子ども7人の大家族夫婦など個性豊かな4組のカップルが登場。さらに、推しのアイドルと結ばれるという“禁断の恋”を経験した夫婦のぶっちゃけトークに、スタジオは騒然…。放送をお楽しみに。



■『ななにー 地下ABEMA』#95番組概要

放送日時：2025年11月23日（日・祝）夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#96放送日時：2025年11月30日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

