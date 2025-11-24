TORCHES(トーチーズ)本日からサービス開始。開始に伴い４案件で合計11億円以上の案件開示

TORCHES株式会社

TORCHES株式会社（本社：徳島県徳島市、代表取締役：與那嶺健人、以下「TORCHES」）は、本日2025年11月24日（月）より、不動産クラウドファンディングサービス「TORCHES（トーチーズ）」を正式に開始いたしました。本サービスは、不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務として、投資申込から運用・償還までをすべてオンラインで完結できる、新しい形の不動産投資プラットフォームです。

公式サイト：https://www.torches.fund

公式LINE：トーチーズ公式LINE(https://line.me/R/ti/p/@592opnrs)

■TORCHES(トーチーズ)不動産クラウドファンディングとは

TORCHES（トーチーズ）は、「投資に、灯りを。」をスローガンに掲げ、土地と人の営みに根ざした知見をもとに、投資家と不動産価値をつなぐ新しい資産運用体験を提供します。 不動産投資の経験がない方でも、1口1万円から参加でき、オンライン上で手軽に資産運用を始めることが可能です。

■４案件同時開示

TORCHES（トーチーズ）は、サービス開始に伴い、都内４エリア

【大田区山王・品川区東大井・世田谷区駒沢・台東区浅草】の不動産投資案件を公開いたしました。

１号案件は抽選方式。２、３、４号案件は先着式となります。

すべての親会社のエムトラスト社からの物件供給で総額11億以上の募集となります。

案件の詳細はサービスサイトをご確認くださいませ。

■TORCHES（トーチーズ）の特徴

１.1口1万円から投資可能 TORCHES（トーチーズ）では、1口1万円からご参加いただける少額不動産投資をご提供しています。無理のない金額から投資を始めることができ、資産運用の新たな選択肢としてご活用いただけます。※1口1万円で10口10万円～の商品もあります。

２.不動産のプロが運用 TORCHES（トーチーズ）を運営する親会社のエムトラスト社は、他社向けにファンド案件を提供し、累計100件以上の償還実績を有しています。豊富な実績と蓄積されたノウハウをもとに、TORCHES（トーチーズ）においても厳選した不動産ファンドを運用し、安定的かつ持続的なリターンの実現を目指します。

３.取引はWEBで完結 投資家登録手続きは最短5分で完了。 投資申込から入金、運用状況の確認、償還まで、すべての手続きをオンライン上で完結いただけます。パソコンやスマートフォンから、いつでも・どこでも簡便にお取引いただけます。

４.高い利回り 対象物件の賃料収入や売却想定価格を慎重に精査し、さらに優先劣後構造を採用することで、リスクを抑えつつ安定的かつ高水準な配当利回りの実現を目指しています。 また、想定を上回る価格で物件が売却された場合には、その差益分を追加配当として投資家の皆さまへ還元いたします。



【TORCHES株式会社 会社概要】

会社名：TORCHES株式会社

所在地：〒770-0832 徳島県徳島市寺島本町東三丁目12番6号 徳島駅前濱口ビル7階

設立：2018年2月

代表者：代表取締役 與那嶺 健人

資本金：100,000,000円

登録免許：第二種金融商品取引業 四国財務局(金商)第25号

不動産特定共同事業 徳島県 第2号 不動産特定共同事業種別

第1号事業・第2号事業(電子取引業務を行う)

宅地建物取引業 徳島県知事(1)第3197号

株主：エムトラスト株式会社(100%)

コーポレートサイト：https://corp.torches.fund