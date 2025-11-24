体調管理が気になる季節、“からだにごほうび”を。次世代サラダ自販機「SALAD STAND」から、期間限定セットが登場

株式会社KOMPEITO

株式会社KOMPEITO（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：渡邉瞬）が展開する次世代サラダ自販機「SALAD STAND」は、人気のサラダとコールドプレスジュースをお得な価格で購入できる、“からだにごほうびセット”を2025年11月26日（水）～11月30日（日）の期間限定で販売いたします。

“からだにごほうびセット”は、年末に向けて忙しさが増し、体調管理が気になる季節に、野菜や果物をおいしく取り入れられるからだ想いのごほうびセットです。

人気の「ジャーサラダ」と、素材の恵みをぎゅっと閉じ込めた「コールドプレスジュース」をセット購入することで、特別価格でご利用いただけます。

からだを整えたい日や忙しい日に、手軽に自分を労ることができる“特別なひととき”をお届けします。

■“からだにごほうびセット”について

SALAD STANDの人気サラダと、素材本来のおいしさを楽しめるコールドプレスジュースを組み合わせた4日間限定の特別価格セットです。



１.＜「スモークサーモンとチーズの贅沢サラダ」＋ライトグリーンセット＞



管理栄養士コメント：

「たんぱく質の供給源となるサーモンやチーズを使用し、彩り豊かな豆の食べ応えも楽しめます。ケールや小松菜などのグリーン野菜とフルーツを「コールドプレスジュース」でプラスし、より贅沢に。見た目も味わいも華やかな、満足感のあるセットです。」



２.＜「スモークサーモンとチーズの贅沢サラダ」＋ピーターオレンジセット＞

管理栄養士コメント：

「サーモンとチーズを贅沢に使い、たんぱく質もしっかりプラス。「コールドプレスジュース」のオレンジにはビタミンCが含まれており、彩りも味わいも楽しめるフレッシュなセットです。」



３.＜「ごろごろグリルチキンのコブサラダ」＋ライトグリーンセット＞

管理栄養士コメント：

「ボリューム感のあるコブサラダに、ケールや小松菜などのグリーン野菜とフルーツを「コールドプレスジュース」でプラス。食物繊維やビタミン・ミネラルも手軽に摂れる、彩り豊かで気分も上がるヘルシーランチです。」



４.＜「ごろごろグリルチキンのコブサラダ」＋ピーターオレンジセット＞

管理栄養士コメント：

「14品目を使ったコブサラダは、グリルチキンと卵でたんぱく質をしっかりプラス。ビタミンCを含むオレンジの「コールドプレスジュース」と組み合わせることで、彩りも栄養も同時に楽しめるセットです。



※数量限定、無くなり次第終了となります



■販売概要

・販売期間：2025年11月26日（水）～11月30日（日）

・販売場所、時間：

１.「SALAD STAND」東京ソラマチ(R)

＜東京ソラマチ(R)ウエストヤード2階3番地＞

10:00～21:00（営業時間に準ずる）

２.「SALAD STAND」京都市役所前駅

＜京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅コンコース＞

始発～終電時間まで

■「SALAD STAND（サラダスタンド）by OFFICE DE YASAI」について

次世代型自販機「SALAD STAND（サラダスタンド）by OFFICE DE YASAI」は“サラダ専門店の味を、自販機で”をコンセプトとした新鮮な産直野菜のサラダや、野菜と果物の水分だけで作られたコールドプレスジュースなど健康的なラインナップを取り揃えております。

AIカメラで通行量や立ち止まった人数、年代、性別などの属性データを収集し、消費期限や在庫量などのデータを加味して最適な価格で販売するダイナミックプライシング機能を搭載している次世代型の自販機です。



※属性データに個人情報は含まれず、録画しておりません。

運営会社：株式会社KOMPEITO（コンペイトウ）https://kompeito.co.jp/

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

農作物の販路を広げたいという想いから、2014年より働く人と企業の健康を促しオフィスの食事環境を整える食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)”「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国約20,000拠点以上に導入いただいています。

所在地：東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役CEO 渡邉瞬

事業内容：

・“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA」

・ダイナミックプライシング機能搭載！サラダの自販機「SALAD STAND」

■お問い合わせ先

株式会社KOMPEITO 広報担当：白井小百合（シライサユリ）

TEL：03-6419-7144 E-Mail：info@officedeyasai.jp