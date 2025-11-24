AVerMedia、エッジ環境におけるマルチモーダルAIアプリケーション開発向けキット『AVerMedia AI Fusion Kit』を発表
アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は、2025年11月24日、エッジ環境におけるマルチモーダルAIアプリケーション（LLM／VLMを含む）開発向けキット『AVerMedia AI Fusion Kit』を発表しました。本製品は2025年12月1日以降、市場へ順次投入される予定です。
■製品概要
『AVerMedia AI Fusion Kit』は、AVerMedia製のNVIDIA Jetson推論PC、4K USBカメラ、高SNRスピーカーマイクをセットにしたマルチモーダルAIアプリケーションの開発者向けキットです。推論PCにはBSPや主要ドライバがあらかじめセットアップされているため、初期設定の手間や互換性の心配なくすぐに利用を開始できます。本キットは、高精度な音声・映像入力をそのままローカルAI処理へ取り込むことができ、LLM／VLMを含むマルチモーダルAIアプリケーションの開発に最適です。
■製品ファミリー
『AVerMedia AI Fusion Kit』は、用途に応じて2通りのパッケージを用意しています。
・NVIDIA Jetson AGX Orin32GB搭載キット
高いオンデバイス演算能力を必要とするLLM／VLM処理向け。
・NVIDIA Jetson Orin NX16GB搭載キット
省電力かつコンパクトなマルチモーダルAI用途に最適化。
（左上）AGX Orin32GB搭載PC、（右上）Orin NX16GB搭載PC、（左下）高SNRスピーカーフォン、（右下）4K USBカメラ
■製品の特長
・強力な推論能力を持つPCと、高精度な4Kカメラ、スピーカーマイクのセット。
・JetPackベースの最適化されたソフトウェアを搭載しており、購入後の複雑な設定は不要。
・AVerMedia製品で統一されているため、相性問題や接続トラブルの心配が不要。
・Llama、Phi-4、LLaVAなど主要LLM/VLMモデルの実行に対応。
・GUIデモ、クイックスタートガイド、セットアップスクリプトを同梱。
・別売オプションでLTE/WiFi通信対応や、外部機器連携のためのI/O増設が可能
■AVerMediaについて
アバーメディア・テクノロジーズ (AVerMedia Technologies, Inc.) は、映像・音声技術の分野における専門集団として、様々なAIアプリケーションに対応したエッジAIデバイスとターンキーソリューションを提供しています。スマートシティ、ロボティクス、産業オートメーションをはじめとする幅広い分野でAIの導入を加速させるために、NVIDIA Elite Partnerとして、コンピュータハードウェアとソフトウェアを統合カスタム可能なソリューションを提案します。
公式サイト：https://professional.avermedia.com/
本プレスリリースに関するお問い合わせ
アバーメディア・テクノロジーズ株式会社
総合お問い合わせ窓口
Service.Japan@avermedia.com