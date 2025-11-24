甑島（鹿児島県・薩摩川内市）の特産品を集めた「薩摩川内市甑島フェア」12/1～12/14開催

一般社団法人離島百貨店

全国の離島連携に取り組む一般社団法人離島百貨店（事務局：東京都中央区／代表理事：青山富寿生／以下「離島百貨店」）は、2025年12月1日（月）～14日（日）の期間、鹿児島県薩摩川内市の甑島から厳選された特産品を集めた「薩摩川内市甑島フェア」を開催いたします。

期間中は、甑島（こしきしま）で育まれた海の幸、本格焼酎、つけあげ、椿油などの自然素材を使用した逸品まで、多彩な商品をご紹介します。

また、12月5日（金）～7日（日）の3日間は、薩摩川内市観光物産協会が来店する特産品販売会も実施します！

■ 開催概要

甑大橋（鳥ノ巣山展望所）

イベント名：薩摩川内市フェア in 離島百貨店

開催期間：令和7年12月1日（月）～12月14日（日）

会 場：離島百貨店（東京都中央区日本橋）

内 容：鹿児島県薩摩川内市甑島の特産品販売

販売事業者：薩摩川内市観光物産協会

■ 販売商品

甑島ならではの海産物から、島の自然を活かした加工品まで、バラエティ豊かなラインナップをご用意！

◆ 甑島名物「つけあげ」シリーズ（冷蔵）

・ つけあげプレーン

・ つけあげ イカ入り

・ つけあげ あおさ入り

つけあげとは魚のすり身を繋ぎなどを使わず揚げた郷土料理です。

◆ 海の幸（冷凍）

・ タカエビ

・ きびなご

甑島の海の“ピチピチ感”をご家庭でも。

◆ 調味料・加工品

・ こしきの塩クリスタル

・ えびくん

・ こしき蜂蜜

・ kinosco

・ きのぽん

など

■ 生産者販売会（3日間限定）

事業者が特産品を直接販売します！

開催日：令和7年12月5日（金）～12月7日（日）

来店：株式会社薩摩川内市観光物産協会

直接店頭に立ち、商品へのこだわりや島の魅力をお話します。

甑島ならではのストーリーをぜひ一緒に味わってください。

■ 薩摩川内市甑島について

鹿児島県の北西部に位置する薩摩川内市は、本土エリアと上甑・中甑・下甑の3つの離島を含む地域で、東シナ海に面した美しい自然に恵まれています。

白砂青松の海岸線や豊かな山々、川内川、藺牟田池など、多様な景観が広がり、温泉も点在。

これらの自然は県立自然公園や国定公園に指定され、広く親しまれています。

■ 一般社団法人離島百貨店について

ナポレオン岩

離島百貨店は、全国の離島同士および離島と離島ファンをつなぐプラットフォームを提供します。離島が連携することで会員企業や関係省庁を巻き込み、相互にメリットのある形で、事業提案や事業推進のサポートを行っています。また、全国の離島のアンテナショップの運営を通じて、離島の生産者を支援。「島に行きたくなる」商品や料理、体験を提供しながら、離島産品の販路開拓に取り組んでいます。

■法人概要

商 号 一般社団法人離島百貨店

代表者 代表理事 青山富寿生

所在地 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 日本橋室町野村ビルB1F

設 立 2019年２月

ウェブサイト https://www.rito-hyakka.jp/

本件に関するお問い合わせ先

離島百貨店 担当：小池

TEL：03-6225-2095

E-mail：info@rito-hyakka.