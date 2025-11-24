甑島（鹿児島県・薩摩川内市）の特産品を集めた「薩摩川内市甑島フェア」12/1～12/14開催
全国の離島連携に取り組む一般社団法人離島百貨店（事務局：東京都中央区／代表理事：青山富寿生／以下「離島百貨店」）は、2025年12月1日（月）～14日（日）の期間、鹿児島県薩摩川内市の甑島から厳選された特産品を集めた「薩摩川内市甑島フェア」を開催いたします。
期間中は、甑島（こしきしま）で育まれた海の幸、本格焼酎、つけあげ、椿油などの自然素材を使用した逸品まで、多彩な商品をご紹介します。
また、12月5日（金）～7日（日）の3日間は、薩摩川内市観光物産協会が来店する特産品販売会も実施します！
甑大橋（鳥ノ巣山展望所）
■ 開催概要
イベント名：薩摩川内市フェア in 離島百貨店
開催期間：令和7年12月1日（月）～12月14日（日）
会 場：離島百貨店（東京都中央区日本橋）
内 容：鹿児島県薩摩川内市甑島の特産品販売
販売事業者：薩摩川内市観光物産協会
■ 販売商品
甑島ならではの海産物から、島の自然を活かした加工品まで、バラエティ豊かなラインナップをご用意！
◆ 甑島名物「つけあげ」シリーズ（冷蔵）
・ つけあげプレーン
・ つけあげ イカ入り
・ つけあげ あおさ入り
つけあげとは魚のすり身を繋ぎなどを使わず揚げた郷土料理です。
◆ 海の幸（冷凍）
・ タカエビ
・ きびなご
甑島の海の“ピチピチ感”をご家庭でも。
◆ 調味料・加工品
・ こしきの塩クリスタル
・ えびくん
・ こしき蜂蜜
・ kinosco
・ きのぽん
など
■ 生産者販売会（3日間限定）
事業者が特産品を直接販売します！
開催日：令和7年12月5日（金）～12月7日（日）
来店：株式会社薩摩川内市観光物産協会
直接店頭に立ち、商品へのこだわりや島の魅力をお話します。
甑島ならではのストーリーをぜひ一緒に味わってください。
■ 薩摩川内市甑島について
鹿児島県の北西部に位置する薩摩川内市は、本土エリアと上甑・中甑・下甑の3つの離島を含む地域で、東シナ海に面した美しい自然に恵まれています。
白砂青松の海岸線や豊かな山々、川内川、藺牟田池など、多様な景観が広がり、温泉も点在。
これらの自然は県立自然公園や国定公園に指定され、広く親しまれています。
ナポレオン岩
■ 一般社団法人離島百貨店について
離島百貨店は、全国の離島同士および離島と離島ファンをつなぐプラットフォームを提供します。離島が連携することで会員企業や関係省庁を巻き込み、相互にメリットのある形で、事業提案や事業推進のサポートを行っています。また、全国の離島のアンテナショップの運営を通じて、離島の生産者を支援。「島に行きたくなる」商品や料理、体験を提供しながら、離島産品の販路開拓に取り組んでいます。
■法人概要
商 号 一般社団法人離島百貨店
代表者 代表理事 青山富寿生
所在地 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 日本橋室町野村ビルB1F
設 立 2019年２月
ウェブサイト https://www.rito-hyakka.jp/
本件に関するお問い合わせ先
離島百貨店 担当：小池
TEL：03-6225-2095
E-mail：info@rito-hyakka.