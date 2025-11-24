株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（東京都千代田区、代表取締役社長:熊谷 正慶＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞、以下「当社」） 関西支社は、関西エリア10店舗（サテライト点含む）の中心拠点です。オフィス家具の販売のみならず、オフィスの移転や改装にともなうレイアウト図面の作成はじめ、買取サービスや原状回復工事など、様々なニーズに対応できる専門スタッフが常駐しています。 参考URL：https://www.officebusters.com/facility/branch-kansai/(https://www.officebusters.com/facility/branch-kansai/)

当社 関西支社の ライブ・オフィス見学 をスタート！

また、今月より新たに弊社オフィスをライブ・オフィスとしてご見学いただくことが可能になりましたので、これから起業や拠点開設をお考えの皆様には、じかにご見学いただくことで、より一層オフィスづくりのイメージを膨らませていただけると思います。併せてトレンドのワークブースやカフェ商材スペースも設けています。オフィスのリニューアルをご検討中の皆様にもおすすめです。その場でオフィスづくりのご相談も無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ライブ・オフィス 見学概要

住所：大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F

TEL：06-6258-0231（土日祝祭日は除きます）

堺筋線：堺筋本町駅15番出口より徒歩3分

御堂筋線：本町駅9番出口より徒歩6分

営業時間：9時～18時

総面積：100坪(175平方メートル )

収容人員：100名

WEBページ：https://www.officebusters.com/facility/branch/liveoffice-kansai/

申し込み方法：WEBまたはお電話にて(完全予約制)

関西支社 鳥瞰イメージ図

当社は快適な今回の関西支社をはじめ、全国の拠点でオフィスづくりをサポート致します。もし。オフィスに関するお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。移転・リニューアルをご検討中の企業様、働き方改革に合わせた改装をお考えの総務・管理部門の皆さまは、ぜひ一度ご体験ください。図面をお持ちいただければ、その場で具体的なプランニング相談も可能です。

【お問い合わせ先】

西日本本部 関西支社

担当：東本（ひがしもと）

TEL：06-6258-0231

受付時間：平日9:00～18:00

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

神奈川県公安委員会 事務機器商（古物商） 第452500007535号

千葉県公安委員会 事務機器商（古物商） 第441090001947号

埼玉県公安委員会 事務機器商（古物商） 第431060026477号

茨城県公安委員会 事務機器商（古物商） 第401280000394号

京都府公安委員会 事務機器商（古物商） 第611271230031号

大阪府公安委員会 事務機器商（古物商） 第622211604937号

宮城県公安委員会 事務機器商（古物商） 第221030001682号

愛知県公安委員会 事務機器商（古物商） 第542540403800号

岐阜県公安委員会 事務機器商（古物商） 第531021300605号

兵庫県公安委員会 事務機器商（古物商） 第631121400012号

福岡県公安委員会 事務機器商（古物商） 第909990039762号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 柏保 第0426号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 27 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事（2）第90179号

内装仕上工事業 国土交通省大臣許可(般-29) 第26676号

解体工事業 国土交通省大臣許可（般-30）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース機構 (JRO) 会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

一般社団法人 ジャパン・レンタル・アソシエーション（旧称：什器・備品レンタル協会）

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員