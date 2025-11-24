卒業旅行をサウナで応援！　COMORIVERで宿泊とアウトドアサウナをお得に楽しめる「卒業サ旅プラン」を販売開始

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する「COMORIVER」（埼玉県比企郡ときがわ町、以下 コモリバ）は、学生の卒業旅行を応援する「卒業サ旅プラン」を2026年3月31日までの期間限定で販売します。

目の前を都幾川の清流が流れる抜群のロケーションで、宿泊やBBQ、薪焚きサウナなどのアウトドアアクティビティが楽しめる当施設。「卒業サ旅プラン」は、1泊2食付きの宿泊と、パブリックサウナエリアmokuの利用がセットになった特別プランです。

mokuは、エストニア製の「イグルーサウナ」、移動式のサウナ「サウナワゴン」、トレーラー型の「ASEMA」の個性豊かな3種のサウナが入り放題のエリア。2種の水風呂も設置しています。木の温かみを感じながら、みんなでサウナを楽しむ卒業旅行を提供します。

＜卒業生応援！ COMORIVER 卒業サ旅プラン2026＞

対象期間：2026年1月10日（土）～2026年3月31日（火）

対象施設：COMORIVER

料金：1泊2食付き 1名さま 15,000円（税込）

対象客室：グランピングキャビン（定員3名）/グランピングテント（定員3名）/コネクティングキャビン（定員6名）

特典：パブリックサウナエリアmoku利用（16:30～18:30）

予約方法：公式ホームページよりお申し込みください

※サウナエリアでは水着を着用ください（レンタルもあり）

※本プランは2026年3月に卒業を予定している学生同士のみ利用可能なプランになります。チェックインの際に全員の学生証をご確認させていただきますのでご持参ください。確認できない場合は正規料金でのご請求となります。

■COMORIVER

美しい都幾川の清流沿いに位置する全12室のアウトドアリゾート。「しぜんたいのひととき」をコンセプトにグランピング・BBQ・アウトドアサウナなど様々なアクティビティを提供しています。

https://comoriver.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/