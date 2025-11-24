【MDL.make】全ゲーミングPCが最大1万円引きになるブラックフライデーセール開催のお知らせ
ゲーミングPCブランド「MDL.make」はゲーミングPC全モデル対象に1万円引きでご購入いただけるブラックフライデーセールを開始いたしました。
ブラックフライデーセールでは、MDL.makeのゲーミングPC全モデルが対象となっており、購入画面でクーポンコード「BLACK」を入力していただくことで1万円引きで購入することができます。
※本記事に掲載している価格は全て定価での表記となります。
【ブラックフライデーセール概要】
対象:MDL.make 全ゲーミングPCモデル
内容:全商品1万円引き
期間:2025年11月24日(月) ~12月5日(金)
クーポンコード:BLACK(購入画面にて入力)
※クーポン適用で1万円引きが反映されます。
購入画面にてご入力ください。
2025年11月現在おすすめゲーミングPC3選
Ryen7 5700X × RTX 5060
【売上ランキング】人気ゲーミングPC(https://mdlmake.shop/collections/sales_ranking)
沢山の方に選ばれているゲーミングPCです。
コスパ最強モデルからゲーム性能特化のモデルまで気になるモデルがあれば今がチャンス!
Ryzen7 5700X × RTX 5060搭載ゲーミングPCが最も選ばれております。
【圧倒的存在感】黒色LEDモデル(https://mdlmake.shop/pages/black_led_model)
力強いビジュアルに鮮やかなLEDライティングで映えるゲーミングPCです。
どんな部屋にも馴染みやすく、シーンに合わせて自在に雰囲気を変えられる人気のゲーミングPCです。
こだわりの1台を求める方におすすめのモデルです。
【NZXT_H9】Ryzen7 × RTX 5070Ti
【MDL_W003】Ryzen5 5500 × RTX 3050
【定番人気色】白色LEDモデル(https://mdlmake.shop/pages/white_led_model)
白を基調とした清潔感のある定番人気色のゲーミングPCです。
可愛いからかっこいいまで、あなたの理想のゲーミング部屋作りを作り上げてくれる1台。
性能だけでなくデザイン性も重視したい方におすすめです。
■福岡天神店舗でもブラックフライデーセール開催中
MDL.make福岡天神店舗でも、オンラインショップと同時開催でブラックフライデーセールを開催しております。期間中はMDL.makeの全モデル1万円引きでご購入いただけます。
「実際に実物を見てから決めたい」
「スタッフに相談しながら選びたい」
そんな方はぜひ、MDL.make福岡天神店舗へ足を運んでみてください。
■会社概要
会社名:株式会社モダンデザイン
鹿児島本社:鹿児島県鹿屋市旭原町2615-5
福岡天神店：福岡県福岡市中央区天神4丁目4-18 ヒット天神BLD 2F
代表取締役:鈴木廉
事業内容:BTOパソコン開発・製造・販売・ITサポート全般
公式ショップ：https://mdlmake.shop/ (https://mdlmake.shop/)
公式LINE : https://lin.ee/SeWn5KY
公式X：https://x.com/mdl_make
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mdl.make
公式YouTube : https://www.youtube.com/@mdlmake