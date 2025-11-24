【MDL.make】全ゲーミングPCが最大1万円引きになるブラックフライデーセール開催のお知らせ

ゲーミングPCブランド「MDL.make」はゲーミングPC全モデル対象に1万円引きでご購入いただけるブラックフライデーセールを開始いたしました。

株式会社モダンデザイン

ブラックフライデーセールでは、MDL.makeのゲーミングPC全モデルが対象となっており、購入画面でクーポンコード「BLACK」を入力していただくことで1万円引きで購入することができます。





パーツ価格高騰やゲームの高スペック化により、ゲーミングPC全体の価格が上がっている現在、多くのお客様に快適なゲーム体験をお届けするべく本セールの実地に至りました。

※本記事に掲載している価格は全て定価での表記となります。

【ブラックフライデーセール概要】

対象:MDL.make 全ゲーミングPCモデル

内容:全商品1万円引き

期間:2025年11月24日(月) ~12月5日(金)

クーポンコード:BLACK(購入画面にて入力)

※クーポン適用で1万円引きが反映されます。

2025年11月現在おすすめゲーミングPC3選

購入画面にてご入力ください。Ryen7 5700X × RTX 5060【売上ランキング】人気ゲーミングPC(https://mdlmake.shop/collections/sales_ranking)

沢山の方に選ばれているゲーミングPCです。

コスパ最強モデルからゲーム性能特化のモデルまで気になるモデルがあれば今がチャンス!

Ryzen7 5700X × RTX 5060搭載ゲーミングPCが最も選ばれております。

【圧倒的存在感】黒色LEDモデル(https://mdlmake.shop/pages/black_led_model)

力強いビジュアルに鮮やかなLEDライティングで映えるゲーミングPCです。

どんな部屋にも馴染みやすく、シーンに合わせて自在に雰囲気を変えられる人気のゲーミングPCです。

こだわりの1台を求める方におすすめのモデルです。

【NZXT_H9】Ryzen7 × RTX 5070Ti【MDL_W003】Ryzen5 5500 × RTX 3050【定番人気色】白色LEDモデル(https://mdlmake.shop/pages/white_led_model)

白を基調とした清潔感のある定番人気色のゲーミングPCです。

可愛いからかっこいいまで、あなたの理想のゲーミング部屋作りを作り上げてくれる1台。

性能だけでなくデザイン性も重視したい方におすすめです。

■福岡天神店舗でもブラックフライデーセール開催中

MDL.make福岡天神店舗でも、オンラインショップと同時開催でブラックフライデーセールを開催しております。期間中はMDL.makeの全モデル1万円引きでご購入いただけます。



「実際に実物を見てから決めたい」

「スタッフに相談しながら選びたい」

そんな方はぜひ、MDL.make福岡天神店舗へ足を運んでみてください。

■会社概要

会社名:株式会社モダンデザイン

鹿児島本社:鹿児島県鹿屋市旭原町2615-5

福岡天神店：福岡県福岡市中央区天神4丁目4-18 ヒット天神BLD 2F

代表取締役:鈴木廉

事業内容:BTOパソコン開発・製造・販売・ITサポート全般

公式ショップ：https://mdlmake.shop/ (https://mdlmake.shop/)

公式LINE : https://lin.ee/SeWn5KY

公式X：https://x.com/mdl_make

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mdl.make

公式YouTube : https://www.youtube.com/@mdlmake