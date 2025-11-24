『あんさんぶるスターズ！！』Eden「The Bible of The “Eden”」11月24日(月)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Edenの新曲「The Bible of The “Eden”」を2025年11月24日（月）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします。

乱凪砂が率いる、高貴でありながらエネルギッシュなユニット『Eden』が贈る、Adam、Eve、Edenと各ユニットの異なる構成の世界観ある楽曲にご期待下さい♪

Eden「The Bible of The “Eden”」配信

https://bio.to/wgmweX

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2025年11月24日（月）配信

Eden「The Bible of The “Eden”」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra

【収録内容】

01.The Bible of The “Eden”

02.The Bible of The “Eden” (Instrumental)

作詞：松井 洋平

作曲：酒井 拓也 ＆ 山本 恭平 ＆ 傳田 有矢（Arte Refact）

編曲：酒井 拓也 ＆ 山本 恭平 ＆ 傳田 有矢（Arte Refact）

【Eden】

乱 凪砂 (CV：諏訪部 順一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars