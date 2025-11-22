GLI武蔵小杉校 クリスマスイベント開催 -- Little Santa Helpers Unite！--
Global Learner’s Institute（GLI）武蔵小杉校では、12月14日（日）にクリスマス特別イベント「Little Santa helpers unite」を開催いたします。
ただ“楽しい”で終わらないのがGLI。子どもたちの知的好奇心と優しさを育むことを目的に、 英語×クリスマス×社会貢献を組み合わせた、GLIならではの“学びに満ちたホリデー体験”をご提供します。
■ “心優しい若きヒーローたち”へ
今年のGLIのクリスマスは、少し特別です。
GLIでは、フィリピン・ミンダナオ子ども図書館（MCL）の子どもたち、そして2025年11月、セブ島を襲った洪水被害にあった家族へ向けて、クリスマスプレゼントを届ける支援活動を行います。子どもたちには、 “誰かのために行動する優しいサンタ”として参加していただきたいのです。
皆さまからの寄付ギフト（donations）とともに、イベント売上の一部も現地へ届けられます。小さなサンタ同士が手を取り合い、 誰かの心をあたためる1日です。
■ 3つのクリスマスチャレンジブース
GLIのクリスマスイベントには、 “楽しみながら思考力・英語力・コミュニケーション力が育つ”アクティビティが満載。子どもたちは3つのブースを巡りながら、 クリアごとに「魔法の星」を集めます。星が揃うと…“魔法”のようなことが起きるでしょう。詳細は当日のお楽しみです。
１. Wish Letter & Tree Decoration
サンタさんへのウィッシュレターを書き、クリスマスツリーをデコレーション。
心を込めた言葉を表現する練習にもなります。
２. Pin the Nose on the Reindeer
目隠しをして“トナカイの鼻”を貼るクリスマスゲーム。笑顔があふれるアクティビティです。
３. Jingle Bell Toss
ベルを的に投げ入れるパーティーゲーム。直感力とコントロール力が問われ、子どもたちの挑戦心を刺激します。
■ みんなでクリスマスソングを合唱
イベントの締めくくりは、 “ We wish you a Merry Christmas ” の合唱。
英語の響きとクリスマスの温かさが子どもたちの心に残る時間となることでしょう。
■ 最後はプレゼント交換
自分が選んだ1つの贈り物が、誰かの笑顔を作る瞬間。番号を引き合い、プレゼントを交換します。どのプレゼントが届くかは当日のお楽しみです。
本イベントは、「楽しさ」×「学び」×「思いやり」が揃う、GLIならではのクリスマス。 参加することで、子どもたちは誰かのヒーローにもなれます。
■【GLI武蔵小杉校 クリスマスイベント 詳細】
Little Santa helpers unite!
日時：12月14日(日) 10:00～11:00
会場：GLI武蔵小杉校
対象：幼稚園児～小学校6年生
定員：先着12名（12月10日(水)締切）
参加費（税込）
・GLI生：2,000円
・外部生：3,000円
※外部生と一緒の参加で 双方10%OFF
■【ご参加の方へのお願い】
●プレゼント交換用の700～1,000円程度のギフトをご持参ください。
●フィリピンへの寄付用として、文房具・衣類などのギフト寄付も歓迎いたします。 （12月21日(日)まで受付）
寄付の詳細：
https://linktr.ee/sjtramos84?utm_source=qr_code(https://linktr.ee/sjtramos84?utm_source=qr_code)
■【申込方法】
GLI公式LINEにて、
「武蔵小杉クリスマスイベント」
とメッセージを送ってください。
スタッフより詳細をご案内いたします。
GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)
楽しいだけではなく、“誰かの幸せをつくる力”も育つクリスマスイベントです。
優しい若きヒーローたちにお会いできるのを、GLI一同楽しみにしています。
【関連情報】
■鏑木教育サロン
親子で「教育を学べる」オンラインコミュニティ。子どもの未来を広げ、家庭での学びの質を高める講座を開講中。今だけモニター生として50％OFFで参加可能。
鏑木教育サロン公式ページ(https://kaburaki-educonsul.com/clp/kaburaki-salon/)
■GLI代表 鏑木のInstagram
「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。
Instagramはこちら(https://www.instagram.com/kaburaki_san)
【企業情報】
◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて
個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。
◇ Global Learner’s Institute（GLI）について
GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。
■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)
■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)
