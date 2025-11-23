LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¿·ºî¸ø±é¾å±é·èÄê¡ª¡ª
À¸±éÁÕ¡¦À¸²Î¾§¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÉñÂæ¤Ç´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥êー¥º4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡Û¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºîÉñÂæ¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×1´ü¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ°ìËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£ÉñÂæ¤È¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Blu-ray¡õDVDÉõÆþºÇÂ®Àè¹Ô¤â¼Â»Ü·èÄê¡ª¡ª
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤Î¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×at KT Zepp Yokohama/Zepp Namba(OSAKA)¡ÛBlu-ray¡õDVD¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤ÎºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ·ô¤ÎÉõÆþ¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎBlu-ray¡õDVDÉõÆþºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï26Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÉñÂæ¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡£¢£LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¸ø¼°HPhttps://bocchi.rocks/stage/
¸ø±é³µÍ×
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡Ú¸¶ºî¡Û¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤é MAX¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡Ú¹½À®¡¦±é½Ð¡Û»³ºê ÉË¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡§¼éÇµ¤Þ¤â°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡§ÂçÃÝÈþ´õ»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¡§¾®»³Æâ²Öô¥´îÂ¿°êÂå¡§Âç¿¹Ì¤Íè°á°ËÃÏÃÎÀ±²Î¡§»³ºêÎ¤ºÌ£Ð£Á¤µ¤ó¡§ËÙ ½ÕºÚ×¢°æ¤¤¯¤ê¡§·îÀî Îè´ä²¼»ÖËã¡§Ì¤·ëÆà¥®¥¿ÃË¡§¥Ôー¥¿ー¥Ôー¥¿―¥Õ¥¡¥ó£±¹æ¡§¿¹ËÜ¤µ¤¯¤é¥Õ¥¡¥ó£²¹æ¡§Ãæ¶¶º»Î¤Çµ¸åÆ£Ä¾¼ù/µÈÅÄ¶ä¼¡Ïº¡§ÌîÅÄÍµµ®¡ÊÇßËÀ¡Ë¸åÆ£ÈþÃÒÂå/À¶¿å¥¤¥é¥¤¥¶¡§ÀÆÆ£¿ðµ¨¸åÆ£¤Õ¤¿¤ê¡§ÄÅµ×°æÍºé/Å·Ìî³ð°¦¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë¡Ú¸ø±é»þ´ü¡Û2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¡Ú²ñ¾ì¡ÛTHEATER MILANO-Za ¡Ê¢©160-0021ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®°ìÃúÌÜ 29ÈÖ 1¹æ ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー 6³¬¡Ë¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÛÉñÂæ¡§SÀÊ12,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡AÀÊ10,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡§1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2³¬/3³¬ ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
ÉñÂæ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://bocchi.rocks/stage ¢£LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¸ø¼°X¡¡https://x.com/BTR_stage
¸¢ÍøÉ½µ
©¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¡¿Ë§Ê¸¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹©LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
