SETAGAYA UNITED¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Áª¼êÊç½¸¤ò³«»Ï¡£
2026¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢SETAGAYA UNITED¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Êç½¸¾ò·ï¡ÊÁª¼êÁü¡Ë
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÁª¼ê¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¿¿Ùõ¤Ë¥×¥ìー¤·¡¢À®Ä¹¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê
¡¦Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¶¦¤Ë¥Áー¥à¤òÁÏ¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Æ¤ë¡¢¡ÖÃç´Ö¤ò¡×ÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ëÁª¼ê
¡¦º£¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë´¶¼Õ¤ò»ý¤Á¡¢´Ä¶¤Ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤»¤º¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«¤é¤òÎ§¤»¤ëÁª¼ê
¡¦À¤ÅÄÃ«¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤È¶¥µ»¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÊâ¤à°ÕÍß¤Î¤¢¤ëÁª¼ê
¡¦¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿SETAGAYA UNITED¤ÎÎò»Ë¡¢¥¹¥Èー¥êー¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÁª¼ê
¢£ ³èÆ°¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
²ÐÍË¡§9:00-11:00¡Ê¥Áー¥àTR¡ËÀ¤ÅÄÃ«¶è¶á¹Ù
¿åÍË¡§19:00-21:00¡Ê¥Áー¥àTR¡ËÀ¤ÅÄÃ«¶è¶á¹Ù
¶âÍË¡§9:00-11:00¡Ê¥Áー¥àTR¡ËÀ¤ÅÄÃ«¶è¶á¹Ù
ÆüÍË¡§»î¹çÆüÄø¤Ë¤è¤ê·èÄê
¢£ ¥Ûー¥à¥²ー¥à²ñ¾ì
¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ì
¢£ Áª¼ê¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ
¡¦½¢¶È¥µ¥Ýー¥È¤¢¤ê¡Ê¥Áー¥à³èÆ°¤ËÁ´»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÌÌÃÌ¤Þ¤¿¤ÏÎý½¬»²²Ã»þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¤¢¤ê
¡¡¡¦Hyex
¡¡¡¦LOOPZ GYM
¡¡¡¦KBLÀ°¹ü±¡¤Ê¤É
¢£ ±þÊçÊýË¡
°Ê²¼¹àÌÜ¤òµºÜ¤Î¾å¡¢¸ø¼° Instagram ¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼° X ¤ÎDM¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãµºÜÆâÍÆ¡ä
¥Õ¥ë¥Íー¥à
¥×¥ìー·ÐÎò
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
Ç¯Îð
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
SETAGAYA UNITED¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤È¶¥µ»¤ÎÎ¾Î©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÃÏ°è¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦Áª¼ê¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤¬¶¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
#¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò³È»¶¤·¤í
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÃÏÆ¬±ò²íÌï
¡¦ÀßÎ©¡§2022Ç¯1·î
¡¦URL¡§https://setagayautd.com
¡¦X¡§https://twitter.com/setagayaunited
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/setagayaunited/