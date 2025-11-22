¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¡ÖÈþ¥³¥é2025¡×À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄËë¡ª
¡ÖÈþ¥³¥é¡ÊBeauty Collaboration¡Ë¡×
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âçºå¡¦¥Þ¥¤¥Éー¥à¤ª¤ª¤µ¤«¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿
¡ÖÈþ¥³¥é2025～Beauty Collaboration～¡×¤¬À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦¿©¤Î³ÆÊ¬Ìî¤«¤éÌó50¼Ò¤¬½ÐÅ¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖËÉºÒ¡ß±ÒÀ¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¼è¤êÁÈ¤àEthicalJapan³ô¼°²ñ¼Ò¤â½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤ÏÁ°²ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤¬¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¥³¥é½ÐÅ¹¤ÎÍÍ»Ò
¢£ EthicalJapan³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ë¹â¤¤´Ø¿´
EthicalJapan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÒ³²»þÈ÷ÃßÍÑÂ¿µ¡Ç½Àö¾ôºÞ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¡¢
¡Ö¾¯ÎÌ¤Î¿å¤Ç¤âÀ¶·é¤òÊÝ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤±ÒÀ¸¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¥³¥é½ÐÅ¹¤ÎÍÍ»Ò
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¼Â±é¤äÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï
¡ÖËÉºÒ¤ÈÈþÍÆ¡¦±ÒÀ¸¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¿·¤·¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡È±ÒÀ¸¡áÌ¿¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Î½ÅÍ×À¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃêÁª²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¢£ ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦¿©¤¬¸ò¤ï¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÂÎ¸³
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÈþÍÆµ¡´ï¡¢¥µ¥í¥ó¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¡¢
Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¥Öー¥¹¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÂÎ¸³¤·¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Èþ¤È·ò¹¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¡¦¼çÉØÁØ¡¦ÈþÍÆ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬¸òÎ®¤·¡¢¡ÈÂÎ¸³¤È½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ¡¢Èþ¥³¥é¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ°§»¢¤ÎÍÍ»Ò
¢£ ¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬´Ø¤ï¤ì¤ë¡ÈÆü¾ï¤Î¹¬¤»¡É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈþ¥³¥é¤Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦¿©¡¢¤½¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÈÈþ¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤Î¹¤¬¤ê¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅ¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä½Ð²ñ¤¤¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¥³¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¡¢ÁÛ¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢
Ã¯¤â¤¬¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- Èþ¥³¥é¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡¿Ruler³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾Èø ñ¥
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Èþ¥³¥é2025¡ÊÂè2²ó Beauty Collaboration¡Ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§¥Þ¥¤¥Éー¥à¤ª¤ª¤µ¤«¡Ê3F¡¦E¥Ûー¥ë¡Ë
½ÐÅ¸¿ô¡§Ìó50¥Öー¥¹
¼çºÅ¡§Ruler³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÈþ¥³¥é±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ë
¢£ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://becolla.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/becolla_official/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡§Ethical Japan³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©457-0862¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶èÆâÅÄ¶¶£±ÃúÌÜ6-2¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë
TEL¡¡ ¡§050-3110-2131
E-mail : info@ethical-j.com
±Ä¶È»þ´Ö ¡§Ê¿Æü 9:00～17:00
HP ¡§https://ethical-j.com/