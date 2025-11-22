Æü´Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLoNLy¡Ê¥í¥ó¥êー¡Ë¡×¡¢12·î¤è¤êÆüËÜ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤ØÆ³Æþ·èÄê¡ª
LoNLy³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¤ÎÆü´Ú¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉLoNLy¡Ê¥í¥ó¥êー¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î¤è¤êÆüËÜ¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ·î²ÍÀ¤¸ò°×(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¸¸±§(¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥Ì))¤è¤êÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LoNLy¡Ê¥í¥ó¥êー¡Ë¤Ï¡¢¡È°¦¤È²»³Ú¡¢²Î»ì¤è¤ê¤âÀ¤³¦¤ËÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ëÆü´Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2022Ç¯3·î¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºþ¿·¡£¥í¥´¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢½èÊý¤äµ¡Ç½À¤â¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤È´Ú¹ñ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÈ¯¿§µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´¶À¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥¹¥áÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼è°·¾¦ÉÊ
¡¦ ¥·¥ó¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¥«¥éー¥»¥é¥à
Á´4¿§¡Ã1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥¥Ã¥É¥Áー¥¯¤Ê¤¬¤é¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¡¢ÅÉ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥µ¥é¥µ¥é¤¬Â³¤¯¿·´¶³Ð¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¼«Á³¤Ç¾åÉÊ¤Ê±ð´¶¢¨¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¡£
¥«¥éーÅ¸³«
CS01 / CS02 / CS03 / CS04
¡¦ ¥·¥ó¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥»¥é¥à
Á´3¿§¡Ã1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
3¼ïÎà¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥Ñー¥ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢»ÈÍÑÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥»¥é¥à¡£
ÀìÍÑ¥Ñ¥Õ¤ÇÅÉÉÛ¤¹¤ë¤È¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤ÈÎ©ÂÎ´¶¢¨¤ò±é½Ð¡£»Ø¤ÇÄ¾ÀÜÅÉÉÛ¤¹¤ì¤ÐºÝÎ©¤Ä¥Ä¥ä´¶¢¨¤â³Ú¤·¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¡£
¥«¥éーÅ¸³«
HS01 / HS02 / HS03
¡¦ ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥é¥¤¥È¥¸¥å¥ì¥Æ¥£¥ó¥È
Á´8¿§¡Ã1,870±ß
¤í¤¦¤½¤¯¤Î²Ð¤ò¿á¤¾Ã¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»Ä¤ë¡¢¡È±ð¤Î»ÄÁü¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¡£
¥¸¥å¥ì¼Á´¶¤Ç¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¿°¢¨¤ò±é½Ð¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¢¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¡£
¥«¥éーÅ¸³«
CL01 / CL02 / CL03 / CL04 / CL05 / CL06 / CL07 / CL08
LoNLy¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÊÌ¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡É¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥³¥¹¥á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò·î²ÍÀ¤¸ò°×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¸¸±§(¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥Ì)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò·î²ÍÀ¤¸ò°×
¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@gekkasei.co.jp