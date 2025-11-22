Îß·×DL¿ô1,900ËüÆÍÇË¤Î¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ø¡ô¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ù ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD Vol.4ÈÎÇä·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´¤Ï¡¢NHN PlayArt³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ëÂÐÀï¥²ー¥à¡Ø#¥³¥ó¥Ñ¥¹ ÀïÆ®ÀÝÍý²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ô¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¡Ø¡Ö#¥³¥ó¥Ñ¥¹ ÀïÆ®ÀÝÍý²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ Vol.4¡Ù¤ò¡¢12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ö#¥³¥ó¥Ñ¥¹¥Þー¥È¡×¡Êhttps://mall.nhn-playart.com/(https://mall.nhn-playart.com/)¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô1,900Ëü¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø#¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë#¥³¥ó¥Ñ¥¹¥Òー¥íー¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿11¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥²ー¥à¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø#¥³¥ó¥Ñ¥¹2.0 ÀïÆ®ÀÝÍý²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡ÊÊüÁ÷¡§2025Ç¯4·î¡Ë·àÃæ³Ú¶Ê¤Î¥Ü¥«¥í²Î¾§ÈÇ¤ä¡¢È¬²¦»ÒP¤Ë¤è¤ëRemixÈÇ¤Ê¤É11¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ü¥«¥í¥Õ¥¡¥ó¤âÉ¬Ä°¤ÎÁ´22¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎDL¥³ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡Ö#¥³¥ó¥Ñ¥¹¥Þー¥È¡×¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Æ±Æü¤«¤éÂ¾¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®Æü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡Ø¡Ö#¥³¥ó¥Ñ¥¹ ÀïÆ®ÀÝÍý²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ Vol.4¡Ù³µÍ×
¢£²Á³Ê¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ê°ìÈÌÈÎÇä¡Ë
¢£¥ìー¥Ù¥ë¡§U&R records
¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://mall.nhn-playart.com/
¢£Àè¹ÔÈÎÇä¡§°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¡¢¡Ø#¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ù9¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ô¥³¥ó¥Ñ¥¹¥Õ¥§¥¹ 9th ANNIVERSARY¡×¡Ê³«ºÅ¡§2025Ç¯12·î14Æü¡Ë¤ÎÊªÈÎ²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅÁ°Æü¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç¤ÎCD¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢¡Ú#¥³¥ó¥Ñ¥¹¥Õ¥§¥¹ 9th ANNIVERSARYÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/835_1_8fb39ddd6c0f9b24319c7ed6f6a8f4ad.jpg?v=202511230555 ]
¨¡Ø#¥³¥ó¥Ñ¥¹ ÀïÆ®ÀÝÍý²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø#¥³¥ó¥Ñ¥¹ ÀïÆ®ÀÝÍý²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ï¡¢1¥Áー¥à3¿Í¤ÇÃç´Ö¤È¥Áー¥àÁÈ¤ß¡¢¡Ö1¥Ð¥È¥ë3Ê¬´Ö¡×¤ÇÁê¼ê¥Áー¥à¤È¥¹¥Æー¥¸¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿µòÅÀ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂÐÀï¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¥ë¥«ー¥É¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÀïÎ¬¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Ç¥Ã¥¤òºî¤ê¡¢ÂÐÀï¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡¢ÀïÎ¬¥²ー¥à¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡¢1¥Ð¥È¥ë3Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤·¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤ÎSNS¤Ë¶á¤¤µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÆ±»Î¤¬¥²ー¥à¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://app.nhn-playart.com/compass/
¨¥²ー¥à³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡§#¥³¥ó¥Ñ¥¹ ÀïÆ®ÀÝÍý²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Û¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¥²ー¥à
¡ÚÂÐ±þÃ¼Ëö¡Û¡§iOS 12.2°Ê¹ß¡ÊiPhone, iPodTouch, iPad¡Ë¡¢Android 7.0°Ê¾å
¡ÚÂÐ±þ¸À¸ì¡Û¡§ÆüËÜ¸ì
¡Ú¥µー¥Ó¥¹ÃÏ°è¡Û¡§ÆüËÜ
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡Û¡§2016Ç¯12·î17Æü
¡Ú²Á³Ê¡Û¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
¡Ú³«È¯¡¦´ë²è¡¦±¿±Ä¡Û¡§NHN PlayArt ³ô¼°²ñ¼Ò, ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´
¡ÚApp Store¡Ûhttps://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646
¡ÚGoogle Play¡Ûhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps
¡¡¢¨Apple¤ª¤è¤ÓApple¥í¥´¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£App Store¤ÏApple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨Google Play¤ª¤è¤ÓGoogle Play ¥í¥´¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£