¡ØÅìÊý¸¸ÁÛ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡Ù¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤ÎÌ¸±«ËâÍýº»¤¬ÅÐ¾ì¡ªÀ©°µ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²Î¤¨åºÍåÀ±¡ª ¸¸ÁÛ¥é¥¤¥Ö³«Ëë¡ª¡×³«ºÅ¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶Í´´õ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3760¡Ë¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡ØÅìÊý¸¸ÁÛ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡Ù¡Ê¡Ø¥²¥ó¥ê¥×¡Ù¡Ë¤Ï¡¢11·î22Æü(ÅÚ)¤Ë2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11·î22Æü(ÅÚ)¤è¤ê¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²Î¤¨åºÍåÀ±¡ª ¸¸ÁÛ¥é¥¤¥Ö³«Ëë¡ª¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー[2nd¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー] Ì¸±«ËâÍýº»¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë´ê³Ý¤±¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËâÍýº»¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡ª¡©2¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°MV¸ø³«
2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°MV¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¡§https://youtu.be/FDZK-7r2TMA
MV¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö#¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¥á¥ó¥Ðー¡×¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§X¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¥á¥ó¥Ðー ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢
ËâÍýº» ¤Þ¤¿¤Ï ¥¢¥ê¥¹ ¤Ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤òÌÀµ¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¡ª
¾ÞÉÊ¡§
£±. ÃêÁªÆÃÅµ¡§ ¸ÂÄê°áÁõ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È[5¼ïÎà]¤ò 3Ì¾ÍÍ ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÅöÁª¼Ô3Ì¾ÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë1¥»¥Ã¥È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£². 222·ï¥Ý¥¹¥ÈÃ£À®¡§Á´°÷¤ËÆÃÊÌ¾Î¹æ¡Ö¥¥é¥á¥¡ùMOMENT FANTASIA¡×ÉÕÍ¿
¤µ¤é¤Ë¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤â±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀìÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡×¤ÎÎß·×³ÍÆÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Êó½·¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÎÊó½·¤È¡¢Á´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡ÖÁ´ÂÎÃ£À®Êó½·¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥í¥°¥¤¥óÊó½·
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û11/22 5:00 ~ 12/18 12:59
´ü´ÖÃæ¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡¢¸¸¾½ÀÐ[Ìµ½þ]¤òºÇÂç3000¸Ä¡Ê10Ï¢Ê¬¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²Î¤¨åºÍåÀ±¡ª ¸¸ÁÛ¥é¥¤¥Ö³«Ëë¡ª¡Ù³«ºÅ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÁÛµ¯¥«ー¥É¤ä¸¸¾½ÀÐ[Ìµ½þ]¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û11/22 15:00～12/5 12:59
¥Þ¥Ã¥×¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Î¾ò·ï¤Ë±è¤Ã¤Æ¼°²½¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¥¨¥ê¥¢¤òÀ©°µ¤·¤Æ³Æ¼ï¥Üー¥Ê¥¹¤äÀ©°µ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥Ê¥¹¤ò½¸¤á¤¿¤é¥Ü¥¹À©°µ¤ËÄ©Àï¤·¡¢À©°µ³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤ÇÀ©°µ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥ê¥¢À©°µ¤ä¥Ü¥¹À©°µ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÖÀ©°µ³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¡¢À©°µ¥¨¥ê¥¢¤Î¡ù¿ô¤äÆÃÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦ÁÛµ¯¥«ー¥É¤Ê¤É¤«¤é³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÖÀ©°µ¥Ý¥¤¥ó¥È¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ÎÇÜÎ¨¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖÀ©°µ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À©°µ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃÍ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦À©°µ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÁÛµ¯¥«ー¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¾Î¹æ¤¬Êó½·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥±¥¤¥Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ºîÉÊ¡ØÅÜ¼óÎÎËªºÇÂç±ýÀ¸¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ÆäÎÉ¤µ¤óÉÁ¤²¼¤í¤·Êó½·ÁÛµ¯¥«ー¥É
¢£[2nd¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー]Ì¸±«ËâÍýº»¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×´ê³Ý¤±¤ò³«ºÅ¡ª
¡Ø´ü´Ö¸ÂÄê 2nd¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーËâÍýº» ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× Áø°©¤Î´ê³Ý¤±¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ê³Ý¤±¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー[2nd¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー]Ì¸±«ËâÍýº»¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ê³Ý¤±³«ºÅ´ü´Ö¡§
11/22 0:00～12/18 12:59 ¤Þ¤Ç
CV:°ËÀ¥çýè½Ìé
¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤òºÌ¤ë¡¢åºÍå¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¡£
À±¶ý¤ÈÃÆËë¤¬Éñ¤¤»¶¤ëÀ²¤ìÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢
ÉáÄÌ¤ÎËâË¡¾¯½÷¤Ï²Î¤¤ÍÙ¤ë¡£
°áÁõ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿À±¤Î°Õ¾¢¤Ï¡¢
Èà½÷¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Î°ìÈÖÀ±¤Ç¤¢¤ë¾Ú¤À¡£
¡ÖÃÆËë¤â¥¹¥Æー¥¸¤â¡¢°ìÈÖ¤Ï¥Ñ¥ïー¤À¤¼¡ª¡×
¢¥¥¹¥Ú¥ë¥«ー¥É¡ØËâÉä¡Ö¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥·¥çー¥¿¥¤¥à¡×¡Ù
¢£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅÐ¾ìµÇ°¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ë¡ØÅìÊý¸¸ÁÛ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡Ù¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@gensoueclipse¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤ÆÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë³ºÅö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤¿À¼Í¥¡¦°ËÀ¥çýè½Ìé¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¡§
https://gensoueclipse.jp/page/20251120-kirisame-marisa
¢£´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÅìÊý¸¸ÁÛ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
Æ°ºîÃ¼Ëö¡§
¡¡[ iOS ]
¡¡iPhone¡¡iOS16.0 °Ê¹ß ¥á¥â¥ê4GB°Ê¾å
¡¡iPad¡¡iPadOS 16.0 °Ê¹ß ¥á¥â¥ê4GB°Ê¾å
¡¡[ Android ]
¡¡Android OS 9.0°Ê¹ß SnapDragon855°Ê¹ß ¥á¥â¥ê4GB°Ê¾å
¡¡¢¨°ìÉôµ¡¼ï¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§°éÀ®¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°RPG
ÇÛ¿®»þ´ü¡§2023Ç¯11·î22Æü～ÇÛ¿®Ãæ
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§
[ App Store ] https://itunes.apple.com/jp/app/id6449170236?mt=8
[ Google Play ] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.touhou
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://gensoueclipse.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/gensoueclipse
¸ø¼°PV¡§https://youtu.be/eqM6MPbplao
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)¾å³¤¥¢¥ê¥¹¸¸ÜÛÃÄ (C)2023 CAVE Interactive CO., LTD.
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥Ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡Ö¥±¥¤¥Ö¤¬ÁÏ¤ë¤ÈÌ¤Íè¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¸þ¤±¤Î¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·Ë¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.cave.co.jp/¡Ë
