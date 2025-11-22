TBS Podcast¡ØÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤È¤é¤Ö¤Ö¤éLOVE¡Ù¡Ö¤Ï¤Ì¤ó¥¿¥¤¥ó¥ÇーinÉÊÀî¡×¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó²ò¶Ø¡ª
TBS Podcast¤ÇÂç¿Íµ¤ÇÛ¿®Ãæ¡ØÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤È¤é¤Ö¤Ö¤éLOVE¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¡ªÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬¥ê¥¹¥Êー¤ÎÎø°¦¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ËÌµÀÕÇ¤¤«¤Ä¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ª¡¦¤³¡¦¤¿¡¦¤¨(¥Ïー¥È)
Îø¡¢°¦¡¢À¡Ä¡É¤Ï¤Ìー¤ó¡É¤ËÇº¤àÊý¤¬ÃÅ¾å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤â¡£Íè¾ì¼Ô¤âÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¡£ÎáÏÂ¤ÎÎø¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤³¤³¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÁ°Æü¡¢¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡É¤Ï¤Ì¤ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡É¡£Îø¤ËÇº¤àÁ´¿ÍÎà¤Î¡É¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸ÝÅ«Ââ¡ÉÁû¤¬¤»¤Þ¤¹¡£
¡ØÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤È¤é¤Ö¤Ö¤éLOVE ¤Ï¤Ì¤ó¥¿¥¤¥ó¥ÇーinÉÊÀî¡Ù
¡Ú½Ð±é¡Û
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢ÉðÂ¼·½Í¤¡Ê¹½À®ºî²È¡Ë
¡ÚÆü»þ¡Û
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦Ãë¸ø±é¡§13:30³«¾ì¡¿14:30³«±é
¡¦Ìë¸ø±é¡§17:30³«¾ì¡¿18:30³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Club eX¡¡(ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÆâ)¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-30¡Ë
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/clubex/
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
https://my.matterport.com/show/?m=4D9yj4kUvaa
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡Û
¡¦JINRIKI STATION
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/lovekayo/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡¦JINRIKI STATIONÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～12·î 7Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦°ìÈÌ¡ÊÀèÃå¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö ¡§2026Ç¯ 1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï¡ÛÁ´ÀÊ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤
¡Ö²ÂÂå»Ò¤È´¥ÇÕ¡ªºÇÁ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¡×
12,000±ß¡§1³¬ºÇÁ°ÎóÊÝ¾Ú¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È¼ÂºÝ¤Ë´¥ÇÕ¤Î¥«¥Ã¥×¤ò¸ò¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¼ò¤È¥Èー¥¯¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¥Ù¥ó¥Á¥·ー¥È¡×
10,000±ß¡§²ñ¾ìÆâ1³¬¸åÊý¤Ë¤¢¤ë¥Æー¥Ö¥ëÉÕ¤¥Ù¥ó¥ÁÀÊ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê´ÑÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸ÝÅ«Ââ¤¶¤ï¤Ä¤«ÀÊ¡×
8,500±ß¡§1³¬2ÎóÌÜ°Ê¹ß¤Î¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤Ìー¤ó¸·¶Ø¡ª¤·¤Ã¤Ý¤ê¥Ú¥¢¥ëー¥à¡×
30,000±ß¡§¤³¤Á¤é¤Ï¥Ú¥¢¤ÎÊý¡¢¸ÂÄê¡£½ª±é¸å¤Ë¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È¸òÎ®²ñ¡Ê¥ßー¥È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¼Ì¿¿»£±Æ¡Ë¤¢¤ê¡£¤Þ¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â·×²èÃæ¤Ç¤¹¡£2³¬¤Î¸Ä¼¼¤Î¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎøÌÏÍÍ¤ò¹â¤ß¤Î¸«Êª£²³¬ÀÊ¡×
7,500±ß¡§¥¹¥Æー¥¸¤ä±é½Ð¤¬¸«¤Å¤é¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
TBS¥é¥¸¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¥À¥¤¥ä¥ë:03-5570-5151 (Ê¿Æü 10:00-17:00)
¼çºÅ¡§TBS¥é¥¸¥ª¡¿TBS¥°¥í¥¦¥Ç¥£¥¢
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦£±£¸ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ 1 ËçÉ¬Í×¡£
¡¦±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß¡£ÉÔÀµÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¡¦Æþ¾ì»þ¤Ë¼ê²ÙÊª¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ëÎà¤ÎÄó¶¡¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¥¿ì¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤Ï¡¢¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤ë¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤«¤é¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤´Íý²ò¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¡¢TBS ¥é¥¸¥ª ¥¤¥Ù¥ó¥È¥À¥¤¥ä¥ë(03-5570-5151)¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªËº¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¸ø±éÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢SNS¤ä»æÇÞÂÎ¡¢±ÇÁü¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î±ÇÁü¤Þ¤¿¤Ï²èÁü¤¬±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ä»æÇÞÂÎ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤È¤é¤Ö¤Ö¤éLOVE¡Ù
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍËÆü17»þº¢ ÇÛ¿®
½Ð±é¡§Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë¡¢ÉðÂ¼¡Ê¹½À®ºî²È¡Ë
ÈÖÁÈ³µÍ×¡§TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー50Ëü¿Í¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬Çº¤á¤ë²µ½÷¤¿¤Á¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÈÖÁÈ
ÈÖÁÈHP¡§https://www.tbsradio.jp/kayoko954/
¢¨ÈÖÁÈ¤ÏApple Podcast¡¢Spotify¡¢Amazon Music¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TBS Podcast ¡§https://www.tbsradio.jp/podcast/