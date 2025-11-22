ÂçºåÈ¯¤Î¿·±Ô¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¡ÖBEGIN AGAIN¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ªÍèÇ¯3·î¤ËÅìºå¥ï¥ó¥Þ¥ó³«ºÅ¡ª
ÂçºåÈ¯¤Î¿·±Ô¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¡Ê¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥Ï¥ó¥É¥Î¥Û¥¦¥Æ¥¤¥·¥¡Ë¤¬¡¢
ËÜÆü¡¢11·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëSg¡ÖBEGIN AGAIN¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª
Æ±»þ¤Ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãBye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¡ÖBEGIN AGAIN¡×Lyric Video¡ä
https://youtu.be/PZANuyAXGlE
BEGIN AGAIN¤Ï¡¢ºÆ¤Ó»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÃç´Ö¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆËÍ¤é¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦
°Õ»×¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¡ÖËÍ¤é¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤ TOUR¡×¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯¤Î3·î5Æü (ÌÚ) ½ÂÃ«¡¢3·î22Æü (Æü)Âçºå¤Ë¤ÆÅìºå¤ò¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç²ó¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï11·î30Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡ÖBEGIN AGAIN¡×¤È¶¦¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú¥ê¥êー¥¹¡Û
Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°
2025.11.22(Sat)ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
Digital Single¡ÖBEGIN AGAIN¡×
(ºî»ìºî¶Ê¡§¼®ÅÄÂÙµ±¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://byehand.lnk.to/begin_again
#¥Ð¥¤¥Ï¥ó
¡Ú¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡Û
Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¡ÖËÍ¤é¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤ TOUR¡×
2026.03.05 (ÌÚ) Åìµþ¡¦½ÂÃ« CLUB CRAWL ¡¡18:30/19:00
2026.03.22 (Æü) Âçºå¡¦ËÃæ LIP2nd 17:00/17:30
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¡§ 11/21(¶â) 22:00～11/30(Æü) 23:59
https://w.pia.jp/t/bbh-official/
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
[Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°]¡Ê¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥Ï¥ó¥É¥Î¥Û¥¦¥Æ¥¤¥·¥¡Ë
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Vo&Gt. ¼®ÅÄÂÙµ±¡Ê¤¦¤·¤ª¤À¤¿¤¤¤¡Ë¡¢Gt. ´ä¶¶³ýÄÅ¡Ê¤¤¤ï¤Ï¤·¤«¤ä¤Ä¡Ë¡¢Ba. ÃæÂ¼Î¶¿Í¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¤ê¤å¤¦¤È¡Ë¡£
2015Ç¯¤ËÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ÎÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£2020Ç¯ÅÙNo Big Deal Records Audition ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦Ç¯Âå¤Î²»³Ú¤ò¥í¥Ã¥¯¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡Öº£¡×ÌÄ¤é¤·¤¿¤¤²»³Ú¤È¿·¤·¤¤³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£Vo¡õGt¤Î¼®ÅÄ ÂÙµ±¡Ê¤¦¤·¤ª¤À¤¿¤¤¤¡Ë¤ÎÊü¤ÄÇ®¤¯¤â¤¢¤ê²¹¤«¤¤MC¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÀ¤³¦´ÑÅ»¤¦¶Ê¤ÇÆÈ¼«¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¼´¤Ë´ØÀ¾¤òµòÅÀ¤ËÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¢£Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È http://byebyehand.com/
¢£Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° Youtube CH https://www.youtube.com/c/ByeByeHand¤ÎÊýÄø¼°(https://www.youtube.com/c/ByeByeHand%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F)
¢£X https://twitter.com/ByeByeHand
¢£Instagram https://www.instagram.com/byebyehand_official/
¢£TikTok https://www.tiktok.com/@byebyehand