¡ÚÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯·ë²ÌÂ®Êó¡Û¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ー ½à¡¹·è¾¡vs¥¢¥á¥ê¥«Àï1-0¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬¾¡Íø¡¢·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡¡Åìµþ¥Ñ¥ïー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー 2026Ç¯ÅÙÆþ¼ÒÍ½ÄêÆâÄê¼Ô Âíß·ÎÊÅÍÁª¼ê ÅÓÃæ½Ð¾ì

¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅìµþ¥Ñ¥ïー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ¶¶ ½à¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¿Íºâ¤Î³èÌö¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢D&I¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¶¥µ»³èÆ°¤ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ËÅö¼Ò½êÂ°¡¦»Ù±çÁª¼ê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯ÅÙÆþ¼ÒÍ½ÄêÆâÄê¼Ô¤ÎÂíß·ÎÊÅÍÁª¼ê¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ー½à·è¾¡ ÆüËÜvs¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¡¢¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡¢1-0¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âíß·ÎÊÅÍÁª¼ê ¶¥µ»¸å¥³¥á¥ó¥È
±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
1-0¤Ç¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¸åÈ¾»Ä¤ê15Ê¬º¢¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢¥Üー¥ë¥ー¥×¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤ò·ü¤±¤¿·è¾¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÀ¤³¦°ì¤òÄÏ¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Åö¼Ò¤ÎD¡õI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò½êÂ°¡¦»Ù±çÁª¼ê¡ÊÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¼ïÌÜ¡Ë
[¼Ì¿¿º¸¤«¤é]
±ó»³è½À¸Áª¼ê¡ÊÃË»Ò¥Ï¥ó¥ÞーÅê¤²¡¦2026Ç¯Æþ¼ÒÍ½ÄêÆâÄê¼Ô¡Ë
ÌçÏÆ¿éÁª¼ê(½÷»Ò4¡ß100m¥ê¥ìー¡¦4¡ß400mÃË½÷º®¹ç¥ê¥ìー¡Ë
Ä¹ÆâÃÒÁª¼ê(ÃË»Ò800m¡Ë
Âíß·ÎÊÅÍÁª¼ê¡ÊÃË»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡¦2026Ç¯Æþ¼ÒÍ½ÄêÆâÄê¼Ô¡Ë
ËÌÃ«¹¨¿ÍÁª¼ê(ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¡Ë
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¿Íºâ¤Î³èÌö¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¡Ö½÷À³èÌö¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±çÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¤Î»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î¶¨»¿¤ä¡¢ÆüËÜ¥Ç¥ÕÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¡¢ÆüËÜ¤í¤¦¼Ô¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÌçÏÆ ¿é¡¦Ä¹Æâ ÃÒ¡¦ËÌÃ« ¹¨¿Í¤Î3Ì¾¤¬½êÂ°¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆâÄê¼Ô¤ÎÂíß· ÎÊÅÍ¡¦±ó»³ è½À¸¡Ê2026Ç¯4·îÆþ¼ÒÍ½Äê¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿·×5Ì¾¤Î¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½êÂ°¥¢¥¹¥êー¥È¤Ï¶¥µ»¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤äÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹¤á¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ä¼ÒÆâ¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
