B2Ê¡²¬¡Ã°ÕÃÏ¤ÇÄÏ¤ó¤À1ÅÀ¤ò¼é¤ê¤­¤êÊ¡²¬¤¬Ê¡°æ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä

2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 ¥·ー¥º¥ó¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« vs.Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¡ÛÀï¤Ï¡¢¡ÈÊ¡²¬ 79-78 Ê¡°æ¡É¤ÇÊ¡²¬¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û79-78¡ÚÊ¡°æ¡Û
1Q 24-25
2Q 25-9
3Q 15-26
4Q 15-18
¡ÚÀïÉ¾¡Û
¡ãÁ°È¾¡ä
Ê¿¶ÑÆÀÅÀ86.0ÅÀ¤Ç¥êー¥°1°Ì¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸Ø¤ëÊ¡°æ¤È¡¢·ø¼é¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÊ¡²¬¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ëº£Àá¡£»î¹ç¤Ï#24¥Ðー¥ì¥ë¤Î¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¥·¥åー¥È¤Ç²Ð³¸¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·½øÈ×¤ÏÊ¡²¬¤Ë¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬Â³¤¡¢Ê¡°æ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ôー¥É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò¾¸°®¡£ºÇÂç11ÅÀº¹¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ðー¥ì¥ë¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¼´¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Ãæ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨ー¥¹¡ô7À¾Àî¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¡£¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ê¤¤¤¤Ê¤êÄÀ¤á¤¿3P¥·¥åー¥È¤¬¡¢Ê¡²¬¤ËºÆ¤ÓÂ©¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢ÀÅ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÃÍÀé¶â¤Î°ìÅê¤Ë¡£¥Áー¥à¤ÎÀª¤¤¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢ÅÀº¹¤ò¤ï¤º¤«1ÅÀ¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·Ìá¤·¤Æ1Q¤ò½ª¤¨¤¿¡£
2Q¤ÏÎ¾¥Áー¥à¤Î·ã¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£Ê¡²¬¤Ï¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÊ¡°æ¤ÎÆÀÅÀ¥Úー¥¹¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¤Ç³Î¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£³°³Ñ¤«¤é¤Î¥·¥åー¥È¤Ç¤âÎ®¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¸¤ï¤ê¤¸¤ï¤ê¤È¼çÆ³¸¢¤ò°ú¤´ó¤»¡¢15ÅÀ¤Î¥êー¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡ã¸åÈ¾¡ä
Ê¡°æ¤Ï#25¥¢¥¤¥ô¥¡¥Êー¥«¥¹¤òµ¯ÅÀ¤ËÈ¿·â¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢Ê¡²¬¤Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¡£Ê¡²¬¤â#8ÀÄÌÚ¤ä#23Â¼¾å¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡¢¥Áー¥à¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â5¤Ä¤ËÅþÃ£¡£Ê¡°æ#0ºÙÃ«¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò³ä¤é¤ì¡¢¥êー¥É¤Ï¼¡Âè¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ï¤º¤«4ÅÀ¤Î¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¡£Ê¡°æ¤ÎÌÔ¹¶¤ò»ß¤á¤¤ì¤ºÏ¢Â³¼ºÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤«¤éºÙÃ«¤ËÂ®¹¶¤òµö¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥³¥¢¤ÏµÕÅ¾¡£²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÊ¡°æ¤Ø·¹¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â#34¥¢¥®¥éー¥ë¤È¥Ðー¥ì¥ë¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¹¶·â¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯±þÀï¤¹¤ë¡£·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê1Ê¬7ÉÃ¡£¥¢¥®¥éー¥ë¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥êー¥ÊÃæ¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢¥Ðー¥ì¥ë¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿2ËÜ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò³Î¼Â¤ËÄÀ¤á¡¢·àÅª¤ÊºÆµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç1ÅÀ¤Î¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢Ê¡²¬¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç²í¿ÍHC
Á°È¾¤Ï²æ¡¹¤Î¥Úー¥¹¡¢¸åÈ¾¤ÏÊ¡°æ¤µ¤ó¤Î¥Úー¥¹¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¡¢ÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤·¤¿Èó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬°ìÊýÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤ò°®¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ¾¥Áー¥à¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤Á¤é¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ¤µ¤ó¤âºòµ¨¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¶¯¤¤¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Æþ¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Àî¤ÎÉüµ¢¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¾¯¤·Áá¤Þ¤ê¡¢¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¾¯¤·¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ê¡°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥±¥êーÁª¼ê¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¦¥¯Áª¼ê¤äÀ¾ÌîÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ðー¥ì¥ë¤ä¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¢¥®¥éー¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¥êー¥É¤òÍÞ¤¨¤Ë¤¯¤ëÈó¾ï¤Ë¼ê¶¯¤¤¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥²ー¥à¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Î×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Àîµ®Ç·Áª¼ê
¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¸åÈ¾¤Ï¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï·ë²Ì¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Å¥½¤¯¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹çÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
