¤â¤·¤â¤Î»þ¤¬¤¯¤ëÁ°¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ & ¿ÍÀ¸²ñµÄ(ACP)¤«¤ë¤¿¡ÙÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¹ØÆþ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡ª
Âçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë·ò¹¯±ÉÍÜ³ØÉô¡¦·ò¹¯±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Î°æ¿¬ µÈ¿®¶µ¼ø¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ø¤â¤·¤â¤Î»þ¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¤ò¤«¤ë¤¿¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Úµ¤·Ú¤Ë¡Û¡Ú¤¯¤êÊÖ¤·¡ÛÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤«¤ë¤¿¤ò¹Í°Æ¡£¡Ö¿ÍÀ¸²ñµÄ¡ÊACP¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ºòÇ¯¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊCAMPFIRE 2024.9¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡Ø80GO¢¨£±¡Ê¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¡Ë¤«¤ë¤¿¡Ù¤ò²þÄê¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤òÈ¯É½¡£
ºÆÅÙ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Î"¤¤Ã¤«¤±"¤¬ºî¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò³«È¯
¡ü¾¯¡¹¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡Ø¿ÍÀ¸²ñµÄ¡ÊACP¡¢½ª³è¡Ë¡Ù¤ò²ÈÂ²´Ö¤Ç¤¹¤ëºÝ¤Î¿À¥¢¥¤¥Æ¥à
¡üÏ·¿Í²ñ¡¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÄÌ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¡Ê¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡Ë
¡ü´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹½÷»ÒÂçÀ¸¤¿¤Á¤¬¹Í°Æ¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©ÀïÃæ¡ª
¢£¡ÖºÇ´ü¤Î¤È¤¤Ë´Î¿´¤Ê¤³¤È¤¬Ê¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤Î¶ì¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ë²è
º£¤«¤é3Ç¯Á°¡¢°æ¿¬¶µ¼ø¤ÎÊì¿Æ¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤ÇÂ¾³¦¡£¤¢¤ëÄøÅÙËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í¾Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡¦¡¦¡¦¡£
¡Ö±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ï¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¤É¤ó¤ÊÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤É¤³¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡× ¤Ê¤É¤Ê¤É
Á°¸þ¤¤ËÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢"±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ"¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤¬¤¯¤ëÁ°¤Ë¡Öµ¤·Ú¤Ë¡×¡Ö¤¯¤êÊÖ¤·¡×±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë"¤¤Ã¤«¤±"¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤ÎÄÌ¤¤¤Î¾ì¤ÇÂçÈ¿¶Á¤Î¡Ö80GO¡Ê¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¡Ë¤«¤ë¤¿¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢³Ú¤·¤¯Í·¤ÖÃæ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸²ñµÄ¤Î¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò³«È¯¡£ºÆ¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÆ°²è¡Ê8Ê¬¡Ë
https://youtu.be/MSvSiMDN0po?si=YIVByvtWg87X3mft
¢£¤³¤Î¤«¤ë¤¿¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡©
¤³¤Î¤«¤ë¤¿¤òÏ·¿Í²ñ¡¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÄÌ¤¤¤Î¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸µµ¤¤Ê¹âÎð¼Ô¤¬¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÆÈµï¹âÎð¼Ô¤òÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤·Ò¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡Ë¡£Â¾Êý¡¢¤ªÀµ·î¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¿ÆÀÌÅù¤È¤«¤ë¤¿¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³§ÍÍ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö80GO¡Ê¥Ï¥Á¥Þ¥ë¥´¡¼¡Ë¡×
¡Ö80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ³°½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥¤¥ë¡¦¥í¥³¥â¹îÉþ¤Î¤¿¤á¤Î°å³Ø²ñÀë¸À¡ÊÆüËÜ°å³Ø²ñÏ¢¹ç 2022Ç¯4·î¡Ë¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¢£¡Ø80GO¡Ê¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ & ¿ÍÀ¸²ñµÄ¡Ë¤«¤ë¤¿¡Ù ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ³µÍ×
https://camp-fire.jp/projects/778817/view
´ü ´Ö¡§2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
ÌÜ É¸¡§1,200,000±ß
ÌÜ Åª¡§¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¡×¤ä¡Ö¿ÍÀ¸²ñµÄ¡ÊACP¡Ë¡×¤ËÌòÎ©¤Æ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³ØÀ¸Ã£¤ÎÁÛ¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â²Á¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø±à¹Êó²Ý
ÉþÉô¡¦¹âÅÄ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÉ©²°À¾4-2-26
TEL¡§06-6723-8152¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë
FAX¡§06-6723-8263
¥á¡¼¥ë¡§gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø±à¹Êó²Ý
ÉþÉô¡¦¹âÅÄ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÉ©²°À¾4-2-26
TEL¡§06-6723-8152¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë
FAX¡§06-6723-8263
¥á¡¼¥ë¡§gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
