³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ê°Ê²¼¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑRPG¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¤¬6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥¯¥¿[Êâ¤ß¤æ¤¯Æ»]¡ÊCV¡§Ãæ°æÏÂºÈ¡Ë¡×¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÅô¸¸¶À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ö²öíðº× ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ¡¦æè]¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô120ËüËÜ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¤Î6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÅô¸¸¶À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ö²öíðº× ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ¡¦æè]¡×¤Î³«ºÅ¤Î¤Û¤«¡¢ºÇÂç600Ï¢ÌµÎÁ¥¬¥Á¥ã¤ä6¼þÇ¯´¶¼Õ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑRPG¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡ü¥¬¥Á¥ã¡Ö²öíðº× ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ¡¦æè]¡×¤ò³«ºÅ¡ª
6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£
²öíðº×¸ÂÄê¡ú3¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥¯¥¿[Êâ¤ß¤æ¤¯Æ»]¡ÊCV¡§Ãæ°æÏÂºÈ¡Ë¡×¤È²öíðº×¸ÂÄê¡ú3Åô¸¸¶À¡Ö²ö¤ê¡¢ËÂ¤®¡¢¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¹ßÎ×º×¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¹ßÎ×º×¸ÂÄêÅô¸¸¶À¤â¤¹¤Ù¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²öíðº×¸ÂÄêÅô¸¸¶À¡Ö²û¤«¤·¤¤»Ò¼é±´¡×¡Ö³§――½Ð¿Ø¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö·ì¤òËÂ¤¤¤Ç¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Æ¡×¡Ö±ï¤ò¤Á¤®¤ê¡×¡Ö±¿Ì¿¤ò±Û¤¨¤·¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡×¤âºÆÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:30 ～ 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢¨²öíðº×¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥¯¥¿[Êâ¤ß¤æ¤¯Æ»]¡×¡ÊCV¡§Ãæ°æÏÂºÈ¡Ë
¢¨²öíðº×¸ÂÄêÅô¸¸¶À¡Ö²ö¤ê¡¢ËÂ¤®¡¢¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¡× ¥¤¥é¥¹¥È¡§ËÜ¾ò¤¿¤¿¤ß
¡ü6¼þÇ¯´¶¼Õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸ÉÕ¤¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼õ¤±¼è¤ê¤Ï1ÆüÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:30 ～ 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢§¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹ÆâÍÆ
¡¦²öíðº×·ë»å¡Ê1²ó¡Ë¡ß10
¡¦³èÎÏÃ°:¾®¡ß365
¡¦¥¹¥¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡ß365
¡ü¼þÇ¯´¶¼ÕÊ¡ÂÞ¤òÄÉ²ÃÈÎÇä¡ª
¼þÇ¯¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë·ë»å¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°éÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÄÉ²ÃÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÍ½þÊõ¼î¡×¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:30 ～ 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢§¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡Ú¸æ¼ë°õÉÕ¤¡Û²öíðº×·ë»å(10²ó)¡ß1
·ÀÌó¤ÎÂå²Á¡§¿´¡ß1
·ÀÌó¤ÎÂå²Á¡§Å·¡ß1
·ÀÌó¤ÎÂå²Á¡§ÃÏ¡ß1
¢§²Á³Ê
Í½þÊõ¼î¡ß3000
¡ü¥¬¥Á¥ã¡Ö¡Ú¥²ー¥à³«»Ï7Æü´Ö¸ÂÄê¡ÛØ¹Å· ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]¡×¡õ¡Ö¡Ú¥²ー¥à³«»Ï48»þ´Ö¸ÂÄê¡ÛØ¹Å· ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]¡×¹¹¿·¡ª
¡Ö¡Ú¥²ー¥à³«»Ï7Æü´Ö¸ÂÄê¡ÛØ¹Å· ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¡Ú¥²ー¥à³«»Ï48»þ´Ö¸ÂÄê¡ÛØ¹Å· ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]¡×¤Î»Ä²ó¿ô¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜ¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤âºÆÅÙ°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ´ü´Ö
¡¦¡Ú¥²ー¥à³«»Ï7Æü´Ö¸ÂÄê¡ÛØ¹Å· ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:30°Ê¹ß¤Î½é¥í¥°¥¤¥ó¤«¤é7Æü´Ö
¡¦¡Ú¥²ー¥à³«»Ï48»þ´Ö¸ÂÄê¡ÛØ¹Å· ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:30°Ê¹ß¤Î½é¥í¥°¥¤¥ó¤«¤é48»þ´Ö
¢§¡Ö¡Ú¥²ー¥à³«»Ï7Æü´Ö¸ÂÄê¡ÛØ¹Å· ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]¡×
¸æ¼ë°õÄ¢10¸ÄÌÜ¤´¤È¤ÎÊó½·¤Ç¡Ö¡Ú¥²ー¥à³«»Ï7Æü´Ö¹ØÆþÆÃÅµ¡ÛØ¹Å·³ÎÄê ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ú2025Ç¯½©ÈÇ¡Û7Æü´ÖØ¹Å·³ÎÄê·ë»å(1²ó)¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¸æ¼ë°õÄ¢5¡¢15¡¢25¡¢35¡¢45¡¢55¸ÄÌÜ¤ÎÊó½·¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¡ú3Åô¸¸¶À¤¬1Ëç³ÎÄê¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¡Ú¥²ー¥à³«»Ï48»þ´Ö¸ÂÄê¡ÛØ¹Å· ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]¡×
10Ï¢¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ú3Åô¸¸¶À¤¬2Ëç³ÎÄê¡¢¤µ¤é¤Ë¸æ¼ë°õÄ¢1¸ÄÌÜ¤ÎÊó½·¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡ú3¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃæ¤«¤éÌ¤½ê»ý¤¬1¿Í³ÎÄê¤Î¡Ö¡Ú¥²ー¥à³«»Ï48»þ´Ö¹ØÆþÆÃÅµ¡ÛØ¹Å·³ÎÄê ±ï·ë¤Ó[2025Ç¯½©ÈÇ]¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ú2025Ç¯½©ÈÇ¡Û48»þ´ÖØ¹Å·³ÎÄê·ë»å(1²ó)¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö´¿¼Õ²¸Îé¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¡õ¡Ö¡Ú6¼þÇ¯µÇ°¡Û´¿¼Õ²¸Îé ±ï·ë¤Ó¡×³«ºÅÃæ¡ª
ºÇÂç600Ï¢Ê¬¤ÎÌµÎÁ¥¬¥Á¥ã¤¬°ú¤±¤ë¡ÖÀìÍÑ10Ï¢·ë»å¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢6¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢10Æü´Ö¤ÇºÇÂç600Ï¢Ê¬¤ÎÌµÎÁ¥¬¥Á¥ã¤¬°ú¤±¤ë¡Ö´¿¼Õ²¸Îé·ë»å¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ÏºÇÂç10Æü´Ö¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú´¿¼Õ²¸Îé¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Û
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¡Ú¡Ú6¼þÇ¯µÇ°¡Û´¿¼Õ²¸Îé ±ï·ë¤Ó¡Û
¡Ö´¿¼Õ²¸Îé¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö´¿¼Õ²¸Îé·ë»å¡×¤Ç¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPG
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iOS/Android/PCÈÇ Google Play Games
ÇÛ¿®Æü¡§2019Ç¯11·î26Æü¡ÚGPG¡Ê¥Ùー¥¿¡ËÈÇ¤Ï2024Ç¯7·î11Æü¡Û
¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
