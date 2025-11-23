Àîºê¤ÎÏ·ÊÞµï¼ò²°È¯¡ÖÀðÃÈÎü¡×¡¡µþÅÔ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ£²£°£²£µÆþÁª
Àîºê¤ÎÏ·ÊÞµï¼ò²°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀðÃÈÎü¡×¡¢µþÅÔ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¤Ë¤ÆÆþÁª
- Å¹Àè¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¾®¤µ¤ÊÆþ¸ý¤ÎºÆÈ¯ÌÀ -
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÏ·ÊÞµï¼ò²°¡Ö¸ÍÅÄ¥ä¡×¤ÎÅ¹Àè¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿È¾±ß·¿¤ÎÃÈÎü¡ÖÀðÃÈÎü¡Ê¤ª¤¦¤®¤Î¤ì¤ó¡Ë¡×¤¬¡¢µþÅÔ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþÁª¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¯°ì¸®¤Î¾®¤µ¤Êµï¼ò²°¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢µþÅÔ¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ µþÅÔ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025 ÆþÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
11·î22ÆüµþÅÔÉÜÄ£µìËÜ´Û¡¦µìµÄ¾ì¤Ë¤ÆµþÅÔ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¼ø¾Þ¼°¡¢¹ÖÉ¾²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(¼çºÅ¡§µþÅÔ¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ)
THE NORENMAKER¤¬À©ºî¤¹¤ë¡ÖÀðÃÈÎü¡×¤¬¡¢µþÅÔ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¤Ë¤ÆÆþÁª¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÃÛ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é¿³ºº°÷¤¬Áª¤ÖËÜ¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀðÃÈÎü¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÃÍ¤Î·Á¾õ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖÀðÃÈÎü¡Ê¤ª¤¦¤®¤Î¤ì¤ó¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÈÆþ¸ý¤ÎÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢È¾±ß¤ÎÃÈÎü¡É
½¾Íè¤ÎÃÈÎü¤ÏÄ¹Êý·Á¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢
ÀðÃÈÎü¤ÏÈ¾±ß·Á¤Î¶ÊÀþ¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«·Á¾õ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀðÃÈÎü¤ÎÆÃÄ§
¢£ Æþ¸ý¤Î¶ÛÄ¥¤ò¡È·Á¡É¤Ç¤ä¤ï¤é¤²¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
³Ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤È¾±ß¤¬¡¢ÆþÅ¹»þ¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ ´Ý¤ß¤¬¿Í¤ÎÆ°Àþ¤ò¼«Á³¤ËÆ³¤¯
¥«ー¥Ö¤¬»ëÀþ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼×¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶õ´Ö¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤«¤Ä°õ¾ÝÅª¤Ê·Á¾õ¤¬Å¹ÊÞ¤ä½»µï¤Ë¿·¤·¤¤É½¾ð¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼è¤êÉÕ¤±¤ÎÍøÊØÀ
½¾Íè¤ÎÃÈÎüÆ±ÍÍ¡¢ËÀ¤ËÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ·úÃÛ¡¦½ÉÇñ¡¦°û¿©¡¦¼°¾ì¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½
¥Û¥Æ¥ë¡¢·ëº§¼°¾ì¡¢¸Ä¿ÍÂð¤Ê¤É¡¢ÏÂÍÎÌä¤ï¤ºÆëÀ÷¤à¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÂ¤·Á¡£
¢£ Àð¤¬¤â¤Ä±ïµ¯À
Àð¤Ï¸ÅÍè¤è¤êËö¹¤¬¤ê¡¢ÈË±É¡¢µÈÃû¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
Àð¤¬¶Ä¤°¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯Æ°¤¡¢Àí¤é¤º¤âËä¤â¤ì¤º¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·»ë³¦¤Ë»Ä¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Ç¥¶¥¤¥óÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
- Àîºê¤ÎÏ·ÊÞµï¼ò²°¡Ö¸ÍÅÄ¥ä¡× 80Í¾Ç¯¤ÎÆþ¸ý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó -
ÀðÃÈÎü¤ÎÃåÁÛ¸»¤Ï¡¢Àîºê¶è¤Ë¤¢¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤Îµï¼ò²°¡Ö¸ÍÅÄ¥ä¡×¤Ç¤¹¡£
ÀïÁ°¤Î1940Ç¯Âå¤Ë¼ò²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È
1985Ç¯¤Ë¼ò²°¤Î³ÑÂÇ¤Á¤«¤éÈ¯Å¸¤·¸½ºß¤Îµï¼ò²°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°Ü¹Ô
ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬½¸¤¦¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÅ¹¤Ç¸½ºß¤Ï£³ÂåÌÜ»ÐËå¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ëÀîÈª·ò¿Í¡ÊTHE NORENMAKER¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÍÅÄ¥ä¤Î»°ÂåÌÜ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤ÇÅ¹¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÈÆþ¸ý¤Î¶ÛÄ¥¡É¤È¤¤¤¦²ÝÂê
½é¤á¤ÆÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢
Èâ¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¶ÛÄ¥¡£
Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢²ÈÂ²¤Î±Ä¶È¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆþ¸ý¤ÎÉéÃ´¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¤½¤ÎÌä¤¤¤¬ÀðÃÈÎü¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£ THE NORENMAKER ¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢µþÅÔ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÃÏ¤ÇÀðÃÈÎü¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
ÀðÃÈÎü¤Ï¡¢¾®¤µ¤Êµï¼ò²°¤ÎÆþ¸ý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¶ÛÄ¥¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ëÆþ¸ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤È¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï½»Âð¡¢°û¿©Å¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶õ´Ö¤ØÀðÃÈÎü¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¾¦ÉÊÀâÌÀ
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÀðÃÈÎü¡Ê¤ª¤¦¤®¤Î¤ì¤ó¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÉ¸½à¥µ¥¤¥º¡§W1800 ¡ß H900mm¡¡¤½¤ÎÂ¾Â¿ÍÍ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Á³Ê¡ÛÉ¸½à¥µ¥¤¥º¡§31,000±ß～
¡ÚÁÇºà¡ÛÉÛÖç³Æ¼ï
¡ÚÀ©ºî¡Û¼õÃíÀ½ºî
£²¡§£±(²£Éý¡§Ä¹¤µ)¤¬É¸½àÈæÎ¨
¢£ THE NORENMAKER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
THE NORENMAKER/ÀîÈª·ò¿Í
Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¥á¥ó¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹Â´¡£
²È¶È¤Î²ÝÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÀðÃÈÎü¡×¤ò¹Í°Æ¡£
°Õ¾¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÆÈ¼«¥Õ¥©¥ë¥à¤òÍÑ¤¤¡¢Å¹ÊÞ¡¢¶õ´Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÃÈÎü¤ÎÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ³µÍ×
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÛTHE NORENMAKER
¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡ÛÀîÈª ·ò¿Í
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶èÀõÅÄ3-8-1
¡ÚÆâÍÆ¡ÛÀðÃÈÎü¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½ºî
¡Ú¥áー¥ë¡Û rzzl6817@gmail.com¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://rzzl6817.wixsite.com/-site-2
¡¡¥áー¥ëËô¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢£ ¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ
¡ÚÅ¹Ì¾¡Û¸ÍÅÄ¥ä
¡ÚÂåÉ½¡ÛÀîÈª Í§¹á
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶èÀõÅÄ3-8-1
¡ÚÅÅÏÃ¡Û044-333-4231
¡ÚSNS¡Û https://www.instagram.com/toda_ya/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¸½ºß¤Ï£³ÂåÌÜ¤Î»ÐËå¤¬Å¹¤ò¼é¤ëÃÏ°è¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê°û¿©Å¹¡£