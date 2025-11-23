Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢ 2025 SHIGA¡¡£²¼ïÌÜ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿ÀéÍÕ¸©¤¬½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¡ª
Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢ 2025 SHIGA¡×¡Ê¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡¦¾ã¥¹¥Ý¡×Ê¸²½¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³£å¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥¤ï¤ì¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç7²ó¤á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Á´3¼ïÌÜ¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æe¥¹¥Ýー¥ÄºÇ¶¯¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò·è¤¹¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Í½Áª¤Ë¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¤ª¤è¤½23Ëü¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¡£ÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½Áª¼ê46¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¸©¤È¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÅìµþÅÔ¤¬¡¢¼ó°Ì¥¿¥¤¤ÇÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âç²ñºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ç¼¢²ì¸©ÂåÉ½¤¬¡¢¥ªー¥×¥ó»²²Ã¤ÎÉô¤ÇÅìµþÅÔ¤¬¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ç¥Ã¥É¥Òー¥È¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¤È¡ÖeFootball(TM)¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀéÍÕ¸©¤¬°ìµ¤¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤¡¢¸«»ö¤ËÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁí¹ç½ç°ÌÉ½¡ä
¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢³ÆÉôÌç¤Î¥Ù¥¹¥È£´¤ÎÁª¼ê¤âÀªÂ·¤¤¤·¤Æ£²Æü´Ö¤Î·òÆ®¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤·¤¶¤ëFC¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤òÁè¤¦ÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖeFootball(TM)¡×¤Ï¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤ÎUDIÁª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÀéÍÕ¸©¤¬À©¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢JESU¤â¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤·¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Á¡¦¥Éー¥Ô¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥êー¥Á³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³Æ¼ïÌÜÍ¥¾¡Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û¡¡¡Ê¢¨Áª¼êÌ¾·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡¡§¡¡¼¢²ì¸©¡¦¤è¤·Áª¼ê
¡Ö½à·è¾¡¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±¿¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡¡¥ªー¥×¥ó»²²Ã¤ÎÉô¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ¡¦¤æ¤¦¤Áª¼ê
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¡¢Âç·¿Ï¢º¿¤âÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï¡ÊÁ°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¡Ë¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê¤òÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡× ¡§¡¡ÀéÍÕ¸©¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¡Áª¼ê
¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤Ç¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Æü¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿·×²èÄÌ¤ê¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖeFootball(TM)¡× ¡§¡¡ÀéÍÕ¸©¡¦UDIÁª¼ê¡Ê²ÈÄíÍÑ¡Ë¡¢¤¨ー¤ªーÁª¼ê¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¡¡
¡Ö¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Áª¼ê¸¢¤Ë¤ÏÂè£±²ó¤«¤é½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó£²¿Í¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¡×¡ÊUDIÁª¼ê/¼Ì¿¿º¸¡Ë
¡Ö»î¹çÆâÍÆ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢UDI¤µ¤ó¤¬Àè¤Ë£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥êー¥É¤ò¼é¤ê¤¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê¤¨ー¤ªーÁª¼ê/¼Ì¿¿±¦¡Ë¡¡
¡Ú·è¾¡Âç²ñ¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¡Û
¡ã11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë Âç²ñ½éÆü¡ä
¡ã11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë Âç²ñºÇ½ªÆü¡ä
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¡¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢ 2025 SHIGA
ÆüÄø¡§¡¡2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¡¡¥×¥í¥·ー¥É¥¢¥êー¥ÊHIKONE ¡ÊÉ§º¬»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Ê¸²½¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§¡¡ÌµÎÁ
¶¥µ»¼ïÌÜ¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¡§ ¡ÖeFootball(TM)¡×¡¢ ¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¡¢¡¡¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×
¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡§¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥Äー¥ê¥¹¥â£·¡×¡¢¡ÖÅ´·ý8¡×
URL¡§¡¡https://jesu.or.jp/2025shiga/
¼çºÅ¡§ Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢ 2025 SHIGA ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à¼¢²ì¡¢¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼¢²ì¸©e¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡Ë
¸å±ç¡§ Æâ³ÕÉÜ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢¼¢²ì¸©¡¢É§º¬»Ô¡¢
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥ß¥º¥Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½ºâÃÄ
¢¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³£å¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³£å¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬Ê£¿ô¤Î¼ïÌÜ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤¹¡£2019Ç¯10·î¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤¤°ñ¾ë¤æ¤á¹ñÂÎ¡¦¤¤¤¤¤¤°ñ¾ë¤æ¤áÂç²ñ¡×¤ÎÊ¸²½¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Âè1²óÂç²ñ¤Ï³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¤¬¡¢Âè2²ó¡Ê2020Ç¯/¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈÂè3²ó¡Ê2021Ç¯/»°½Å¡Ë¤ÏÂçºåÉÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè4²óÂç²ñ°Ê¹ß¡Ê2022Ç¯/ÆÊÌÚ¡¢2023Ç¯/¼¯»ùÅç¡¢2024Ç¯/º´²ì¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡¦¾ã¥¹¥Ý¡×Ê¸²½¥×¥í¥°¥é¥à»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡¦¾ã¥¹¥Ý¡ÊÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡¦Âè24 ²óÁ´¹ñ¾ã³²¼Ô¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ë¡×Î¾Âç²ñ¤ÈÊ»¤»¤ÆÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¼«Á³¤Ê¤É¼¢²ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¸²½¥×¥í¥°¥é¥à»ö¶È¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢Î¾Âç²ñ¤Î³«ºÅµ¡±¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£