ÏÃÂê¶Ê¤òÀ¤³¦½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ªºòÇ¯4·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦BABYMONSTER½é¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤òTBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ç12·î3Æü(¿å)ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª

¼Ì¿¿¡§LaLa arena TOKYO-BAY¸ø±é (C)YG ENTERTAINMENT
´Ú¹ñ¡¦¥¿¥¤¡¦ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦BABYMONSTER¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBABYMONS7ER¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°1°Ì¤òÃ£À®¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSHEESH¡×¤Ï¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤ÎMV¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÃ»¤ÇºÆÀ¸1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ï¤º¤«2¥«·î¤ÇSpotifyºÆÀ¸1²¯²ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Àª¤¤¤ÇÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯1·î¤«¤é¤Ï½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ö2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ¡ãHELLO MONSTERS¡ä¡×¤ÇÀ¤³¦20ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï4ÅÔ»Ô12¸ø±é¡¢Îß·×15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
º£²óÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢BABYMONSTER¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î·è°Õ¤ò¹ï¤ó¤ÀºÇ¿·¶Ê¡ÖWE GO UP¡×¤òÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡ÖPSYCHO¡×¤ò¥¹¥Æー¥¸¤ÇÀ¤³¦½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£À¸¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤Èº²¤Î¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢BABYMONSTER¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë»×¤¦Â¸Ê¬¿»¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤Ë¤ÆPC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËÊüÁ÷½ªÎ»¸å1½µ´Ö¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎRUKA¤Ï¡Ö»äÃ£¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤«¤é²Ä°¦¤¤»Ñ¤Þ¤Ç...¡¢BABYMONSTER¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ß¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»äÃ£¤Î²»³Ú¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÍÍ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎMONSTIEZ¡Ê¥â¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥º¡¿BABYMONSTER¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ãRUKA¥³¥á¥ó¥È¡ä
――ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥Ó¥åー¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç8¸ø±é¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³ÆÃÏ°è¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎMONSTIEZ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢2025Ç¯»Ä¤ê1¥«·î¤Î´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎMONSTIEZ¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
――¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»äÃ£¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤«¤é²Ä°¦¤¤»Ñ¤Þ¤Ç...
BABYMONSTER¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢2nd mini album [WE GO UP]¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
――ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËèÆü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤â¤é¤¦°¦¤È±þ±ç¤¬»äÃ£¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â»äÃ£¤Î²»³Ú¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÍÍ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹
Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
ÊüÁ÷¾ðÊó
¢£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë
¡ØÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ªBABYMONSTER "LOVE MONSTERS" JAPAN FAN CONCERT 2025¡Ù
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2991/
¢£ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
CSÊüÁ÷¡ÖTBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1 ºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡¦²»³Ú¡¦±Ç²è¡×
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¸á¸å6»þ～¡ãÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ä
¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡×
https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/
