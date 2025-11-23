¡Ú±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡Û¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¡¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÄó¶¡¿ô¤¬500Ëü²ó¤òÆÍÇË
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò:Ã«Àî¹ñÍÎ)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÄó¶¡¿ô¤¬Îß·×500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼õ¤±ÊüÂê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ñ¸ìÉ½¸½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¥æー¥¶ー¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸À¸ì³Ø½¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±Ñ¸ì·÷¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï³Ø½¬¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼õ¤±ÊüÂê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â
¡Ö1Æü1¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä2¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤¿¤¤Ê¬¤À¤±³Ø¤Ù¤ë³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤¬Â¿¿ôºßÀÒ
¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì¤òÊì¸ì¤È¤¹¤ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¯²»¶µºà
370Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÈ¯²»¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤ò³«È¯¡£È¯²»¤Î¥³¥Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ó¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ò°ìÃÊ¤È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤ÇÈ¯²»¸þ¾å¤ò²Ä»ë²½
¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤è¤ëÈ¯²»¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¼«Æ°ºÎÅÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£È¯²»¤Î²ÝÂê¤ä¼åÅÀ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¼¡²ó¤ËÀ¸¤«¤»¤ë²þÁ±ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼õ¤±ÊüÂê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://nativecamp.net/native_speaker
¢£ネイティブキャンプの特徴　https://nativecamp.net/
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ú¥æー¥¶ー¿ô¡Û¡Ú¹Ö»Õ¿ô¡Û¡Ú¶µºà¿ô¡Û¡Ú¥ì¥Ã¥¹¥ó¿ô¡Û¡Ú²Á³Ê¡Û¡Ú¼ø¶È¤Î¼õ¤±¤ä¤¹¤µ¡Û¡ÚÆüËÜ¿Í¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¥µ¥Ýー¥È²ó¿ô¡Û¤Î7¹àÌÜ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿No.1¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£(*)
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¡Ö²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¡×¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1.¡¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â
2.¡¡24»þ´Ö365Æü¡¢º£¤¹¤°¥ì¥Ã¥¹¥ó
3.¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤Ç¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë
4.¡¡À¤³¦135¥õ¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹Ö»Õ¿Ø
5.¡¡¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤áËÉÙ¤Ê¶µºà
6.¡¡NC¡ßAI¡¡ALL-IN-ONE¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê
7.¡¡²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë1,980±ß¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥×¥é¥ó
°Ê¾å7ÅÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê15,000Ì¾°Ê¾å¤Î¹Ö»Õ¤È30,000°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¶µºà¤Ë¤è¤ë±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÎß·×¥ì¥Ã¥¹¥ó¿ô7,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£株式会社ネイティブキャンプについて
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡¢ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル
代表取締役： 谷川 国洋
事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業
https://nativecamp.co.jp/
