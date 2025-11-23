¡Ú±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡Û¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¡¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÄó¶¡¿ô¤¬500Ëü²ó¤òÆÍÇË

¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò:Ã«Àî¹ñÍÎ)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÄó¶¡¿ô¤¬Îß·×500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼õ¤±ÊüÂê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË­¤«¤Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ñ¸ìÉ½¸½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¥æー¥¶ー¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸À¸ì³Ø½¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±Ñ¸ì·÷¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£



º£¸å¤â¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ï³Ø½¬¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£




¢£¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼õ¤±ÊüÂê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³

¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â


¡Ö1Æü1¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä2¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤ÏÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤¿¤¤Ê¬¤À¤±³Ø¤Ù¤ë³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£






¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤¬Â¿¿ôºßÀÒ


¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì¤òÊì¸ì¤È¤¹¤ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£






¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¯²»¶µºà


370Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤­¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÈ¯²»¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤ò³«È¯¡£È¯²»¤Î¥³¥Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ó¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ò°ìÃÊ¤È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£






ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤ÇÈ¯²»¸þ¾å¤ò²Ä»ë²½


¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤è¤ëÈ¯²»¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¼«Æ°ºÎÅÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£È¯²»¤Î²ÝÂê¤ä¼åÅÀ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¼¡²ó¤ËÀ¸¤«¤»¤ë²þÁ±ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼õ¤±ÊüÂê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://nativecamp.net/native_speaker



¢£5,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª



ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë½ªÎ»¸å¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Êý¤ØAmazon¥®¥Õ¥È·ô5,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍ½Ìó¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë1,000±ßÊ¬¤Î¥³¥¤¥ó¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª



´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£


¾ÜºÙ :
https://nativecamp.net/campaign/amazongift



¢£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÆÃÄ§¡¡https://nativecamp.net/

[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ú¥æー¥¶ー¿ô¡Û¡Ú¹Ö»Õ¿ô¡Û¡Ú¶µºà¿ô¡Û¡Ú¥ì¥Ã¥¹¥ó¿ô¡Û¡Ú²Á³Ê¡Û¡Ú¼ø¶È¤Î¼õ¤±¤ä¤¹¤µ¡Û¡ÚÆüËÜ¿Í¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¥µ¥Ýー¥È²ó¿ô¡Û¤Î7¹àÌÜ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿No.1¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£(*)


¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¡Ö²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¡×¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



1.¡¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â


2.¡¡24»þ´Ö365Æü¡¢º£¤¹¤°¥ì¥Ã¥¹¥ó


3.¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤Ç¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë


4.¡¡À¤³¦135¥õ¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹Ö»Õ¿Ø


5.¡¡¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤áË­ÉÙ¤Ê¶µºà


6.¡¡NC¡ßAI¡¡ALL-IN-ONE¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê


7.¡¡²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë1,980±ß¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥×¥é¥ó



°Ê¾å7ÅÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ê15,000Ì¾°Ê¾å¤Î¹Ö»Õ¤È30,000°Ê¾å¤ÎË­ÉÙ¤Ê¶µºà¤Ë¤è¤ë±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÎß·×¥ì¥Ã¥¹¥ó¿ô7,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥× ¥­¥Ã¥º¡¡https://nativecamp.net/kids


³¨ËÜ¤ä²Î¤Ê¤É¡¢¥­¥Ã¥ºÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤¬ËþºÜ¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤äÀ¤³¦135¥õ¹ñ°Ê¾å¤Î¹Ö»Õ¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤­¤ëÍ£°ì¤Î»Ò¤É¤âÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£



¡¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥× ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡https://nativecamp.net/business


¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Áª¤ÖNo.1¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢Æüº¢Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤â±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¡¦Native Camp Japanese¡¡https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes


ÆüËÜ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤­¤ëÆüËÜ¸ì³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¡¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡¡https://nativecamp.net/study_abroad


¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Î±³ØÁ°¤«¤éÅÏ¹Ò¸å¡¢¤µ¤é¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸ì³ØÎÏ¶¯²½¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£



¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¡https://nativecamp.net/corporate


Ë¡¿ÍÍÍ¤Î±Ñ¸ì¸¦½¤¤Ê¤é»ä¤¿¤Á¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ºÇÂ®¤Ç±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶­¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡¦¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¡https://nativecamp.net/school


¡ÖÏÃ¤¹¡×¡ÖÊ¹¤¯¡×¡ÖÆÉ¤à¡×¡Ö½ñ¤¯¡×¤Î±Ñ¸ì£´µ»Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶­¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡¦Going Global À¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¡https://nativecamp.net/going-global


¥¹¥Ýー¥Ä¡¦²»³Ú¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊý¡¹¤ò¡¢±Ñ¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




*


Ä´ºº³µÍ×¡§ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº


Ä´ººÆü¡§2025/3/14


Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡×¤Ç¤ÎGoogle¸¡º÷ ¸¡º÷¾å°Ì10¼Ò¡ÊÆüËÜ´ë¶È¡Ë


Ä´ººÊýË¡¡§¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á


Ä´ºº²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥·¥óÁí¸¦




¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥­¥ã¥ó¥×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤­¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡¢ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



2024Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-9-2 ÂçÈ«¥Ó¥ë


ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Ã«Àî ¹ñÍÎ


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È


https://nativecamp.co.jp/




