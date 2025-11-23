¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¿ô¤¬180·ï¤òÆÍÇË¡ª¸òÎ®²ñ¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ìÊÙ¶¯²ñ¡¢¤ª¼ò»î°û²ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¼¼²°¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò(https://muroyaaffiliate.co.jp/)¡¢½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌî¡¢ÂåÉ½¡§¼¼²°À¶Î´¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¡¢Æ±Å¹³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¿ô¤¬180·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä²áµî¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.kokuchpro.com/mypage/event/close/)
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÆá¸ÅÌî¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¼ò°û¤ßÊüÂê¡×¡Ö¤ª²Û»Ò¿©¤ÙÊüÂê¡×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§
https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/concept/(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/concept/)
Ê¿Æü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê·î¤Ë20～30·ï¤Û¤É¡Ë¡£
¡ä¸½ºß³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)
ÅöÅ¹¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢³°Éô¤Î¥²¥¹¥È¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÉý¹¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎã
- °Û¶È¼ï¸òÎ®²ñ
- ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸òÎ®²ñ
- ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Î»î°û²ñ
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ì¾»É¸ò´¹¥»¥ß¥Êー
- ½Ã°å»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ²ñ
- ½Ð²ñ¤¤ºî¤ê¤Î¸òÎ®¥Ñー¥Æ¥£ー
- ¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è²ñ
´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÇ§ÃÎ¡¦½¸µÒ¤Î¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤Ç³Ú¤·¤à²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.kokuchpro.com/mypage/event/close/
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤ÎÅ¹Æâ
¸òÎ®²ñ¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹
»²¹Í¡§Å¹Æâ¼Ì¿¿(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)
¡ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅöÅ¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ò¤ß¤ë :
https://form.lmes.jp/landing-qr/2008229473-GQ7Vk5ab?uLand=8c0cD4
¢¨LINE¤¬³«¤¤Þ¤¹
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¾ì½êÂå0±ß¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ç¤¤ë
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¸òÎ®²ñ¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¼ñÌ£²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥ëー¥ë¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/)
¥²¥¹¥È¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¿ï»þ¡¢¥²¥¹¥È¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ï¤á¤Æ¤À¤«¤éÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£