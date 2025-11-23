¡ÖBANKAKU KITCHEN¡×¤¬¡¢¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª11·î27Æü¤è¤ê¡¢ÏÃÂê¤Î¥µ¥Ö¥ì¤ä¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ò¡¢½µËö¤Ë¤Ï¡Ö³¤Ï·¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤âÈÎÇä¡ª
¡ÒB.sable¡Ê¥Ùー¡¦¥µ¥Ö¥ì¡Ë¡Ó[¥×¥ìー¥ó/±ö]¥¤¥áー¥¸
³ô¼°²ñ¼Òºä³ÑÁíËÜçÔ¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäÂÙ½õ¡Ë¤Î¡¢³¤Ï·¤ò»È¤Ã¤¿¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅ¹ÊÞ¡ÖBANKAKU KITCHEN¡Ê¥Ð¥ó¥«¥¯¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î27Æü¤«¤é½é¤á¤ÆÌ¾¸Å²°¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ë¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤«¤é4¤«·î¤Ç¡¢2Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é10ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡Ê¢¨1¡Ëºä³Ñ½é¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡ÒB.sable¡Ê¥Ùー¡¦¥µ¥Ö¥ì¡Ë¡Ó¤ä¡¢ºä³Ñ½é¤Î¥ì¥È¥ë¥È³¤Ï·¥«¥ìー¡ÒBANKAKU EBI CURRY¡Ê¥Ð¥ó¥«¥¯¥¨¥Ó¥«¥ìー¡Ë¡Ó¡¢³¤Ï·¤Î³Ì¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÍñ¡Öºä³Ñ¤¿¤Þ¤´¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨1¡§2025Ç¯7·î1Æü～10·î31ÆüÈÎÇä¼ÂÀÓ¡Ä116,620Ëç
¤µ¤é¤Ë¡¢½µËö¤Ë¤Ï¡ÖBANKAKU KITCHEN¡×°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¡Ò¾Æ¤¡Ó³¤Ï·¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤â¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ1,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥«¥×¥»¥ë¤¯¤¸¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤Êª¤Î»þ´Ö¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£BANKAKU KITCHEN½ÐÄ¥ÈÎÇä¾ðÊó
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ë¡¡£±³¬POP UP SHOP¥¹¥Úー¥¹
¢£´ü´ÖÃæ¾ï»þ¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê°ìÉô¡Ë¤Î¤´¾Ò²ð
B.sable¡Ê¥Ùー¡¦¥µ¥Ö¥ì¡Ë[¥×¥ìー¥ó/±ö][¥ª¥Ë¥ª¥ó]
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§5ËçÆþ/648±ß¡¢10ËçÆþ/1296±ß
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤è¤ê110Æü
³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡ã¤æ¤«¤ê¡ä¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·ー¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿ºä³Ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
BANKAKU EBI CURRY¡Ê¥Ð¥ó¥«¥¯¥¨¥Ó¥«¥ìー¡Ë
²Á³Ê/ÆâÍÆÎÌ¡§756±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/180gÆþ¡¡¢¨È¢Æþ¤ê
¥«¥í¥êー1ÂÞ¤¢¤¿¤ê¡§184kcal
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤è¤ê730Æü¡¡¢¨¾ï²¹ÊÝÂ¸
¡ÖBANKAKU KITCHEN¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î³¤Ï·¥«¥ìー¤¬¡¢¥ì¥È¥ë¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¥Ö¥¤¥è¥ó¤Èµû²ð¤Î¥Ö¥¤¥è¥ó¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ïー¥Ö¤¬¹á¤ë¾åÉÊ¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ºä³Ñ¤¿¤Þ¤´
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§540±ß/6¸ÄÆþ
ºä³Ñ¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë³¤Ï·¤Î³Ì¤È¿È¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î³Ì¤òÍÜ·Ü¾ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ôÎÁ¤ËÇÛ¹ç¡£
À¸¤Þ¤ì¤ëÍñ¤Ï²«¿È¤ÎÀÖ¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢Ì£¤ï¤¤¤âÇ»¸ü¤Ç¤¹¡£
¢£½µËö¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤´¾Ò²ð¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤ÎÈÎÇä¡Ë
¢¨1·î1Æü¡Ê¸µÃ¶¡Ë¡¢1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÈÎÇä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ë²Ã¤¨¤Æ12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BANKAKU¡Ò¾Æ¤¡Ó³¤Ï·¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡¡
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§378±ß/1¸Ä¡¢1,242±ß/3¸Ä¡Ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡Ë
³¤Ï·¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»Ý¤ß¤òÉõ¤¸¹þ¤á¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¹ñ»º¾®Çþ¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Æ¥â¥Á¥â¥ÁÈþÌ£¡ª
¢¨BANKAKU KITCHEN¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£
BANKAKU ³¤Ï·¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡¡
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§540±ß/1¸Ä¡¢1,080±ß/2¸Ä¡Ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡Ë
¥µ¥¯¥Ã¤È°á¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢³¤Ï·¤Î¿È¤ÈÈÁÎ©¤Î»Ý¤ß¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÅù¾®ÇþÊ´¿©¥Ñ¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¡ª
¢£¥«¥×¥»¥ë¤¯¤¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÒB.sable¡Ê¥Ùー¡¦¥µ¥Ö¥ì¡Ë¡Ó¸ÄÊñÁõ
¾ò·ï¡§ÀÇ¹þ1,620±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ(¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·)
1Åù ¡ÄBANKAKU KITCHEN¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
2Åù ¡ÄB.Sable¡Ê¥Ùー¡¦¥µ¥Ö¥ì¡Ë[¥×¥ìー¥ó/±ö]¡ß1Ëç
3Åù ¡Ä¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¡ß1Ëç
BANKAKU KITCHEN
¡ÖBANKAKU KITCHEN¡×¤Î¤¢¤æ¤ß
Ì¾¸Å²°±É¤ÎLACHIC¤Ç2021Ç¯¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤·¡¢½é¤á¤Æ¡Ö³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤Ï·¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡Ö³¤Ï·¤ò»È¤Ã¤¿¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡×¤òÈÎÇä¡£ÍâÇ¯¤«¤é¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤òÎß·×5²ó³«ºÅ¤·¡¢¥á¥Ë¥åー¤ò¸«Ä¾¤·¡¦²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î17Æü¤Ë¡¢ÁÏ¶È135¼þÇ¯»ö¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åì¶è¤Ë½é¤Î¾ïÀßÅ¹¡ÖBANKAKU KITCHEN°ªÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºä³ÑÁíËÜçÔ
³ô¼°²ñ¼Òºä³ÑÁíËÜçÔ¡Ê¤Ð¤ó¤«¤¯¤½¤¦¤Û¤ó¤Ý¡Ë
ºä³ÑÁíËÜçÔ¤Ï¡¢»ÏÁÄ¡¦ºä ³Ñ¼¡Ïº¡Ê¤Ð¤ó ¤«¤¯¤¸¤í¤¦¡Ë¤ÎÀ«¤ÈÌ¾¤ò¤È¤ê¡¢1889Ç¯¡ÊÌÀ¼£22Ç¯¡Ë¤Ë²£¿Ü²ì¡Ê¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡Ë¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤ËÆÁÀî²È¤Ø¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤Ó¤Ï¤ó¤Ú¤¤¡×¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î¤Ë¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÁÏ¶È136¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£