Ì¾¸Å²°¤Ç°Û¶È¼ï¸òÎ®²ñ¤¬³«ºÅ¡ª½é²óÌµÎÁ¤ÇºÇÂç30Ì¾¡¢»ö¶È¼ç¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¡¢¶¨¶ÈÁê¼êÃµ¤·¤Ë¡Ê11·î28Æü¡Ë
11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～20:30¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¼¼²°¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò(https://muroyaaffiliate.co.jp/)¡¢½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌî¡¢ÂåÉ½¡§¼¼²°À¶Î´¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¥ï°Û¶È¼ï¸òÎ®²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ä¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/alcowaigyoushukouryuukai/)¡¡
²áµî¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢Ìó6³ä¤Î»²²Ã¼Ô¤¬»ö¶È¼ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅöÅ¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ò¤ß¤ë :
https://form.lmes.jp/landing-qr/2008229473-GQ7Vk5ab?uLand=8c0cD4
¢¨LINE¤¬³«¤¤Þ¤¹
¥»¥ë¥Õ¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¡¢¤ª²Û»Ò¤â¿©¤ÙÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/alcowabusinessigyoushukouryuukai/)
³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/59_1_e00c7b74c655248427ce8f0a08b9ff6d.jpg?v=202511230355 ]
¼çºÅ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¤ª¼ò°û¤ßÊüÂê¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¡×¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/alcowabusinessigyoushukouryuukai/)
²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ì¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)¤È¤¤¤¦¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤ÎÅ¹Æâ
¸òÎ®²ñ¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹
»²¹Í¡§Å¹Æâ¼Ì¿¿(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ï¡¢¼¼²°¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¾ì½êÂå0±ß¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ç¤¤ë
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¸òÎ®²ñ¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¼ñÌ£²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥ëー¥ë¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/)
¥¢¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·î¤Ë20～30·ï¤Û¤É³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)