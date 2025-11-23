¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î23Æü(Æü)³«ºÅ ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä vs ÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ »î¹ç·ë²Ì
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î23Æü(Æü)³«ºÅ ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä vs ÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ ¤Î»î¹ç¤Ï¡¢3-2¤Ç²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
