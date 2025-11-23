¡ÚÃÎ»öÉ½¾´¡Û²¬»³¸©ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤êÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿
- RETIO BODY DESIGN¤Î¡ÖÃ¯¤â¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡× -
²¬»³¸©ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤êÉ½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
¤³¤ÎÅÙ¡¢RETIO BODY DESIGN¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥¢¥¤¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï
¡Ö²¬»³¸©ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤êÉ½¾´¡× ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢²¬»³¸©ÃÎ»ö¤è¤êÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢
»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÃ¯¤â¤¬·ò¤ä¤«¤ËÆ¯¤±¤ë´ë¶È¤Å¤¯¤ê¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢
£±.½÷À¤ÎÇ½ÎÏ³èÍÑ¡¢£².²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¡¢£³.ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¤Î3ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢Í×ÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£1. ½÷À¤ÎÇ½ÎÏ³èÍÑ¡¦¿¦°è³ÈÂç
RETIO¤ÏÁÏ¶È»þ¤«¤é¡Ö½÷À¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¡×¤ò½Å»ë¡£
¸½ºß¤Î½¾¶È°÷ÈæÎ¨¤Ï ½÷À7¡§ÃËÀ3¡Ê½÷À42Ì¾¡¿ÃËÀ19Ì¾¡Ë ¤È¡¢½÷À¤¬Â¿¿ô³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë½÷À¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¿¦¤Ø¤ÎÅÐÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Å¹ÊÞ¥êー¥Àー
- Å¹Ä¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
- ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー
- ËÜÉô´ë²è¡¦±¿±Ä
ÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö»ÑÀª¡×¡ÖÀ®²Ì¡×¤òÉ¾²Á¤·¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é´ÉÍý¿¦¤ØÀ®Ä¹¤·¤¿½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¿ô¡£
°Û¶È¼ï¤«¤éÅ¾¿¦¤·¡¢Å¹Ä¹¢ª¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¤Ø¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»öÎã¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À½¾¶È°÷¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢
¥¸¥àÍøÍÑ¡¦¥³¥éー¥²¥ó¥Þ¥·¥óÌµÎÁ¤Ê¤É¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤âÀ°È÷¡£
¡Ö»Å»ö¤â¡¢Èþ¤â¡¢·ò¹¯¤â¡×»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤¬¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2. ²ÈÄíÀ¸³è¤È¿¦¶ÈÀ¸³è¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç
RETIO¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À©ÅÙÀ°È÷
½¢¶Èµ¬Â§¡¦°é»ù²ð¸îµ¬Äø¤òÀ°¤¨¡¢
°Ê²¼¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »ºµÙ¡¦°éµÙÀ©ÅÙ¡ÊÃË½÷Ìä¤ï¤º¼èÆÀ¿ä¾©¡Ë
- Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ
- Éü¿¦»þ¤Î»þ´ÖÄ´À°
- ¸ÄÊÌ¥·¥Õ¥ÈÂÐ±þ
2017Ç¯°Ê¹ß¡¢4Ì¾¤¬»ºµÙ¡¦°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Á´°÷¤¬Éü¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Éü¿¦¼Ô¤ÎÀ¼
Éü¿¦¸å¤Ë¥Áー¥Õ¤ØÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò½ÀÆð¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢
Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷ÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò¡È²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ëÊ¸²½¡É¤Ï¡¢
½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£3. ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤ò¿Ê¤á¤ë¼ÒÆâ»Üºö
ÀÊÌ¤ò¤³¤¨¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°é¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÎ·ÏÅª¤Ê¸¦½¤À©ÅÙ
Ì¤·Ð¸³Æþ¼Ò¤¬Â¿¤¤Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ù¤¨¤ë¸¦½¤¤òÀ°È÷¡£
- ÀÜµÒ¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó
- ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸¦½¤
- ¥êー¥Àー¸¦½¤
- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦½¤
¸ø¼°HP¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÊ¿À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¸¦½¤¤Î¼Â»Ü
2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£
½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡¢
¡ÖÌµ°Õ¼±¤Î¸ÀÆ°¤¬Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È³Ø¤Ù¤¿¡×
¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¼ÒÆâ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò½¦¤¦¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°
½÷ÀÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¿¦¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢
»ºµÙÉüµ¢¸å¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ä²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤¹¤ëÄê´ü¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£
- ¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤ÎÊ¸²½
- ¥Áー¥à¤Ç¥Õ¥©¥íー¤¹¤ëÂÎÀ©
- ÀÊÌ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ÎÄÉµá
¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¸å¤Ë
º£²ó¤ÎÉ½¾´¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅØÎÏ¤È¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
RETIO¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢
- ½÷À¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¿ä¿Ê
- ²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç
- ÀÊÌ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
- ·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê
¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â RETIO BODY DESIGN ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
