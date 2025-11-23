¹ñÆâ¤Ç¤â´õ¾¯¤Ê¡ÈÂçÉ®¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ñÆ»ÂÎ¸³¡É¤òÂ¤À®¼Â»Ü¡ª
ÂçÉ®¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ñÆ»ÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼ÒDASHI¡Ê¼èÄùÌò¡§º´»³ µ±¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄó¶¡»öÎã¤Î¾¯¤Ê¤¤¡ÖÂçÉ®¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ñÆ»ÂÎ¸³¡×¤ò¡¢º´Ìî»Ô¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±ÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Æ±Æü¤è¤ê°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¸þ¤±¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂçÉ®¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ñÆ»¤È¤Ï¡©
Âç¤¤ÊÉ®¤ÇÂç¤¤Ê»æ¤ËÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê½ñÆ»É½¸½¡£ÄÌ¾ï¤Î½ñÆ»ÂÎ¸³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È¥é¥¤¥Ö·¿¡É¤ÎÂÎ¸³¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÄó¶¡Îã¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢½ñÆ»²È¤µ¤ª¤ê»á¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢º´Ìî»Ô¤Î¶µ¼¼¤ò²ñ¾ì¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó»þ
¢£ ¼Â»ÜÌÜÅª¡ÊËÜÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
£±. ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ñÆ»ÂÎ¸³¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿ÊóÆ»ÂÎ¸³²ñ
¡¡ËÜÈÖÆ±ÍÍ¤ÎÎ®¤ì¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ÕµÁ¡¦³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
£². Æ±Æü¤è¤ê°ìÈÌÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢Ç§ÃÎ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë
¡¡SNS¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¸å¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¼è¤ê°·¤¤¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00-15:00
¢¨½¸¹ç12:50
¢¨»²²Ã¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì
½ñÆ»²È¤µ¤ª¤ê º´Ìî½ñÆ»¶µ¼¼
½»½ê¡§ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô»³·ÁÄ®723-1¡ÊÀÄ¤¤²°º¬¤ÎÊ¿²°¡Ë
¸©Æ»66¹æÀþ±è¤¤¡¢µì»³·Á¾®³Ø¹»¤«¤éÌó800m¼êÁ°º¸Â¦
Google Map¡§ https://maps.app.goo.gl/LXF6tzhEQv227GwR7
Ãó¼Ö¾ì¡§4ÂæÄøÅÙ
¢£ ½ñÆ»²È¹Ö»Õ
½ñÆ»²È¤µ¤ª¤ê»á
½ñÆ»²È ¤µ¤ª¤ê
URL¡§https://shodosaori.com/profile.html
¡¦³¤³°¤ª¤è¤ÓÊÆ·³´ðÃÏ´Ø·¸¼Ô¤Ø±Ñ¸ì¤Ç¤Î½ñÆ»¥ì¥¯¥Á¥ãー¼ÂÀÓÂ¿¿ô
¡¦Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤Ë¤Æ½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¼Â»Ü
¡¦ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°
¢£ ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÌó120Ê¬¡Ë
£±. ½¸¹ç¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀâÌÀ¡Ê5Ê¬¡Ë
- Í½Ìó³ÎÇ§¡¢ÂÎ¸³¤ÎÎ®¤ì¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤òÀâÌÀ
£². ÃåÂØ¤¨¡Ê5～15Ê¬¡Ë
¡¡»ý»²¤Þ¤¿¤Ï¶µ¼¼¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨
£³. ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê15Ê¬¡Ë
¡¡¹Ö»Õ¤¬¼ÂºÝ¤ËÂçÉ®¤ÇÉÁ¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«³Ø
¡¡½ñ¤¯Ê¸»ú¤òÁªÄê¤·¡¢¾®»æ ¢ª È¾»æ¤ÇÎý½¬
£´. ¼ÂÁ©¡Ê45～60Ê¬¡Ë
¡¡¹Ö»Õ¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÉ®¤ÇËÜÈÖ¤Ø
¡¡2ºîÉÊ¤òÀ©ºîÍ½Äê
£µ. µÇ°»£±Æ¡Ê20Ê¬¡Ë
¡¡ºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ
¡¡¹Ö»Õ¤È¤Î»£±Æ¤â²ÄÇ½
£¶. ½¤Î»½ñ¼øÍ¿¡Ê10Ê¬¡Ë
¡¡º´ÌîÌ¾»º¡ÖÈô¶ðÏÂ»æ¡×¤Î½¤Î»¾Ú¤òÂ£Äè
¢¨½ªÎ»¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¿Í¿ô¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´°À®¸å¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£ ¥¤¥áー¥¸Æ°²è¡Ê»öÁ°»ñÎÁ¡Ë
https://youtu.be/zXRoFT7DIgM
¢£ Í½ÌóÊýË¡¡Ê°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¸þ¤±¡Ë
ÂÎ¸³¾ÜºÙ¡§https://dashiinc.com/experiences
Í½Ìó¥Úー¥¸¡ÊPeatix¡Ë¡§https://dashiinc.peatix.com/
¢£ ´ë²è¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDASHI ¼èÄùÌò º´»³ µ±¡Ë
¡Öº£²ó¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢½ñÆ»¤ÎÃæ¤Ç¤âÄó¶¡Îã¤Î¾¯¤Ê¤¤¡È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹·¿¡É¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¿¥Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬»ý¤ÄÇ÷ÎÏ¤äÈþ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¹ñÆâ¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ ´ë²è¡¦±¿±Ä
DASHI LOGO
³ô¼°²ñ¼ÒDASHI
¼èÄùÌò¡§º´»³ µ±
Tel¡§080-4362-0634
Mail¡§h.sayama@dashiinc.com
HP¡§https://dashiinc.com/
Ã´Åö¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¶µ°é¶È³¦¤ÇÌó10Ç¯¶ÐÌ³¸å¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥ÈÂç¼ê¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤òÃ´Åö¡£
ÆÈÎ©¸å¡¢SET UP JAPANÀßÎ©¡£´äÁ¥»³ÇúÇËÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ôÃÏ°è¤Ç´Ñ¸÷»ö¶È¤ò´ë²è±¿±Ä¡£TIPÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¡£¸©Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÆÊÌÚ¥³ー¥Òー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÅù¡Ë¤Î´ë²è¤âÃ´Åö¡£
2025Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒDASHI¤òÀßÎ©¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¤À®ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£