Suchmos YONCE & TAIHEI¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¡ÖMarry¡×¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª
J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤Ï¡¢Suchmos¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖSTAY TUNE¡×¥ê¥êー¥¹¤«¤é10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖJ-WAVE ¡ÈOne Love, Many Ways¡É with Suchmos - Celebrate the love that looks like you. ¨¡¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Suchmos¤¬Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖMarry¡×¤ò¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÈÉáÊ×Åª¤Ç¼Â´¶¤Î¤¢¤ë°¦¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÆü¾ï¤È¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë·è°Õ¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥¹¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤ò¥»¥ì¥Ö¥ì¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ Suchmos¤ÎYONCE¡ÊVo¡ËTAIHEI¡ÊKey¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Suchmos¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤´¾·ÂÔ¢¡
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢J-WAVE¤Ë¤Æ¡¢Suchmos¤ÎYONCE¡ÊVo¡ËTAIHEI¡ÊKey¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ÃêÁª¤Ç10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¤ò¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¡ÖMarry¡×¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡ª
Âç»ö¤Ê¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢J-WAVE¤ÇÆó¿Í¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÁÇÅ¨¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
YONCE¡ÊVo¡Ë
TAIHEI¡ÊKey¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§One Love, Many Ways with Suchmos Acoustic Night
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ～
²ñ¾ì¡§J-WAVE ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー33³¬¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§Suchmos¡¦YONCE¡ÊVo¡Ë¡¢TAIHEI¡ÊKey¡Ë
MC¡§¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ú¥×¥éー
¤´¾·ÂÔ¿ô¡§J-WAVE J-me²ñ°÷ 10ÁÈ20Ì¾ÍÍ
ÄùÀÚ¡§12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥¨¥ó¥È¥êーÊ¬¤Þ¤ÇÍ¸ú
¢¨12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ËJ-meÅÐÏ¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ØÅöÁªÄÌÃÎ¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¡§
²¼µ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢Ã¯¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤«¡¢¤½¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´±þÊç¤Ë¤ÏJ-me¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊÅÐÏ¿¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡Ë¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§
ÅöÆü¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£µÒÀÊ¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç¥Úー¥¸¡§https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/onelovemanyways
¢¡¡ÖMarry¡×¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òJ-WAVE¤ÇÆÈÀê¥ª¥ó¥¨¥¢¢¡
¡Ö·ëº§¤·¤è¤¦¡¡°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¡¡¤É¤³¤«¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤Æµ¨Àá¤òÎ¹¤·¤è¤¦¡×
¡ÈÃË¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡É¡È½÷¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡¢·¯¤é¤·¤¤·¯¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¡£
Suchmos¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ö°¦¡×¤È¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë²Î¤¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥½¥ó¥°¡¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£J-WAVE¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÆÈÀê¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§J-WAVE ¡ÈOne Love, Many Ways¡É with Suchmos - Celebrate the love that looks like you. -
ÂèÆóÃÆ±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë～12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óHP¡§https://www.j-wave.co.jp/topics/2511_onelovemanyways.htm
´ë²è¶¨ÎÏ¡§²Ö¤Î¹ñÆüËÜ¶¨µÄ²ñ