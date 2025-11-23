OSCAL SPIDER 10 ÆüËÜAmazonÈ¯Çä¡ª1100¥ëー¥á¥ó¥é¥ó¥¿¥ó¡¦20,000mAhÂçÍÆÎÌ¡¦20MP¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥óÅëºÜ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
OSCAL¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈSPIDER 10¤ò¡¢ÆüËÜAmazon¤Ë¤ÆÀµ¼°È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3,445±ßOFF¤ÎÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¤âÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊURL¡§https://geni.us/CNgQh2
³ä°úÎ¨¡§20¡óOFF¡Ê10000±ß OFF¥¯ー¥Ý¥ó¡Ü3,445±ß OFF¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡Ë
AmazonÈ¯ÇäµÇ°²Á³Ê¡§
¡ü24GB¡Ê8GB¡Ü16GB³ÈÄ¥¡ËRAM¡Ü256GB ROM¥â¥Ç¥ë¡§55,455±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê68,900±ß¡Ë
3,445±ß OFF¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§5H9VDWQ7
Í¸ú´ü¸Â¡§12·î31Æü¤Þ¤Ç
SPIDER 10¤Ï¡¢°Å¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÌë´Ö³èÆ°¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ºÇÂçÌó1100¥ëー¥á¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¥é¥ó¥¿¥ó¤È20,000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç93Æü´Ö¤ÎÂÔµ¡¤äÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë20MP¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ê°Å°Ç¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£11¥¤¥ó¥ÁFHD+¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥ì¥ªSmart-K¥¹¥Ôー¥«ー¤¬Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤È²»¶Á¤òÄó¶¡¤·¡¢2.0GHz¥ª¥¯¥¿¥³¥¢G81¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢ºÇÂç24GB RAM¡¢256GB¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎDokeOS_P 4.2¤ÈDoke AI¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÊÂÎ¸³¤â¥µ¥Ýー¥È¡£MIL-STD-810H½àµò¡¢IP68/IP69KËÉ¿åËÉ¿Ð¡¢¥Ç¥å¥¢¥ëSIMÂÐ±þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¾ï¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç1100¥ëー¥á¥ó¤Î¥é¥ó¥¿¥ó & 20,000mAhÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
Ìë´Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤äºî¶È¤Ç¤â°Â¿´¡£SPIDER 10¤Ï¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î1100¥ëー¥á¥ó¥¥ã¥ó¥×¥é¥ó¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç30m¤Þ¤Ç¾È¼Í²ÄÇ½¡£ÌÀ¤ë¤µÄ´À°¡¢SOS¥âー¥É¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯ÅÀÅô¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¶ÛµÞ»þ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£20,000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏºÇÂç93Æü´Ö¤ÎÂÔµ¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤Ç¤âÌó84»þ´Ö¶îÆ°¡£45WµÞÂ®½¼ÅÅ¡¢18W¥É¥Ã¥¯½¼ÅÅ¡¢5WµÕ½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÅÅÎÏÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂÑµ×¡ß¹âÀÇ½¡ß¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÐ±þ
SPIDER 10¤Ï¡¢MIL-STD-810H½àµò¤Î¹âÂÑµ×À¤ÈIP68/IP69KËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£1.5mÍî²¼¤ä12m¼«Í³Íî²¼¡¢2.2¥È¥ó¤Î°µÎÏ¤Ë¤âÂÑ¤¨¡¢Corning Gorilla Glass 5¤Ç½ý¤ä¾×·â¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢-20¡ëC～60¡ëC¤Î´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄêÆ°ºî¡£ºÇÂç¿å¿¼1.55¥áー¥È¥ë¤Ç30Ê¬´ÖËÉ¿å¡ÊÉ¸½à¤è¤ê10cm¿¼¤¯¡Ë¡¢Glove Mode 2.0¤Ç¼êÂÞÁàºî²ÄÇ½¡¢20MP¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ç°Å½ê¤Ç¤âÁ¯ÌÀ»£±Æ¡£GPS¥Ê¥Ó¡¢¥Ç¥å¥¢¥ëSIMÂÐ±þ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Äー¥ë¥¥Ã¥ÈÅëºÜ¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
11¥¤¥ó¥ÁFHD & ¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Ôー¥«ー & AIµ¡Ç½ÅëºÜ
11¥¤¥ó¥Á FHD+ IPS¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥ì¥ªSmart-K¥¹¥Ôー¥«ーÅëºÜ¤Ç¡¢Æ°²è¡¦¥²ー¥à¡¦»Å»ö¤Î¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤È²»¶Á¤òÄó¶¡¡£TUVÄã¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ÈÇ§¾Ú¡¢ÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤¥âー¥ÉÅëºÜ¤ÇÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤â²÷Å¬¡£Ê¬³ä²èÌÌ2.0¡¢PC¥âー¥É2.0¡¢ÉÕÂ°¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¤Ç¡¢¥á¥â¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÃí¼á¤â´ÊÃ±¡£16MP¥ê¥¢¥«¥á¥é¡¢13MP¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ç´éÇ§¾Ú¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¡¢½ñÎà¥¹¥¥ã¥ó¡¢1080PÆ°²è»£±Æ¤â²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËAI¼Ì¿¿ÊÔ½¸¡¦Æ°²èÀ¸À®¡¦²»³ÚºîÀ®¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Äー¥ë¤âÅëºÜ¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÀÇ½¤Ç²÷Å¬Áàºî
2.0GHz¥ª¥¯¥¿¥³¥¢MediaTek Helio G81¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢ºÇÂç24GB RAM¡Ê8GB¡Ü16GB³ÈÄ¥¡Ë¡¢256GB¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÊTF¥«ー¥É¤ÇºÇÂç2TB³ÈÄ¥²ÄÇ½¡ËÅëºÜ¡£ºÇÂç19¸Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤ËÁàºî¤·¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¡£Atomized Memory 2.0¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥×¥ê¥íー¥É¡¢Äã¥á¥â¥ê´ÉÍýµ»½Ñ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÆ°ºî¡£
DokeOS_P 4.2 ¡õ ÆÈ¼«¤ÎDoke AI
OSCAL SPIDER 10¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎDokeOS_P 4.2¡ÊAndroid 15¥Ùー¥¹¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Surfline¹âÂ®¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤äFocus Mode¡¢Notebook 2.0¡¢EasyShare¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤«¤é¶ÈÌ³¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËDoke AI¤ÏDeepSeek-R1¡¢ChatGPT-4o mini¡¢Gemini AI 2.0¤òÅý¹ç¤·¡¢²»À¼Áàºî¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Çºî¶È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¡£Hi Doki¡¢ImageX¡¢VidGen¡¢Soundle¤È¤¤¤Ã¤¿AI¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÔ½¸¡¦³Ø½¬¡¦À©ºî¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£SPIDER 10¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æー¥¶ー¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Ç°Â¿´¥µ¥Ýー¥È
24»þ´Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥Ýー¥È¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó½¤Íý¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3Ç¯´Ö¤ÎAndroid¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤«¤Ä°Â¿´¤Î¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
OSCAL SPIDER 10¡ÃÆüËÜAmazon½éÅÐ¾ì¡ª²Á³Ê¤ÈÈÎÇä¾ðÊó
¡ü24GB¡Ê8GB¡Ü16GB³ÈÄ¥¡ËRAM¡Ü256GB ROM¥â¥Ç¥ë¡§55,455±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê68,900±ß¡Ë
3,445±ß OFF¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§5H9VDWQ7
Í¸ú´ü¸Â¡§12·î31Æü¤Þ¤Ç
À½ÉÊURL¡§https://geni.us/CNgQh2
°µÅÝÅª¤ÊÂÑµ×À¤ÈºÇ¿·AI¤òÈ÷¤¨¤¿OSCAL SPIDER 10¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æー¥¶ー¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê1Âæ¤Ç¤¹¡£¸½ºßAmazon¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- OSCAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OSCAL¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¤«¤Ä¥¿¥Õ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎR&D¥Áー¥à¤È¶È³¦·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOscal ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×
https://www.oscal.hk/
¡ÖX(µìTwitter)]
https://x.com/OscalJapan
¡ÖYoutube¡×
https://www.youtube.com/@Oscal_official/videos