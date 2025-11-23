¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î23Æü(Æü)³«ºÅ ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä vs ÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ ÂÐÀï¥ªー¥ÀーÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°

¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î23Æü(Æü)³«ºÅ ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä vs ÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ ÂÐÀï¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





¡ùYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://www.youtube.com/live/eiR_ehtrdMU?si=2q5QlLkvif9VO9Ux



¡ùÂ®Êó¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://tleague.jp/schedule/detail.php?id=1209



¡ù¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://tleague.sponity.jp/matches/detail.php?id=1209